Сложно представить современный дом без надежных помощников вроде кофемолки, электрочайника, микроволновой печи или пылесоса. Проверенный временем и тысячами покупателей бренд Делонги точно заслуживает вашего внимания! Данная марка выпускает современную и многофункциональную технику на любой вкус, специализируясь преимущественно на приборах для приготовления вкуснейшего кофе.

О бренде, истории и предлагаемом ассортименте

Итальянская группа компаний выпускает не только кофемашины Delonghi, но и большой ассортимент бытовой техники для дома и преимущественно для кухни. История бренда начинается в Италии в 1902 году, первоначально небольшое производство выпускало только запчасти для газовых плит и печей. К 1950 году дополнительно наладили выпуск отопительных систем. Только с момента, когда в 1974 году в компании появился Джузеппе Делонги, концепция бизнеса резко изменилась – акцент сделали на климатическую технику и чуть позже – на товары для кухни. Сегодня мелкая техника для кухни Делонги является лидером рынка в области приготовления кофе. Она выкупила такие бренды, как Kenwood и Ariete, и имеет сервисные центры по всей России.

Отметим главные достоинства онлайн-маркета для покупателей:

Расширенная гарантия от производителя до 3 лет

Бесплатная доставка ваших покупок по территории России

Возможность вернуть или обменять товары в течение семи дней

Оплата бонусами до 40% от стоимости

Удобная видео-консультация перед покупкой

Удобные способы оплаты и доставки на выбор

Оплатить свои покупки клиенты могут картой на сайте, картой курьеру, безналичным переводом на расчетный счет, либо наличными при получении. Также магазин предусмотрел возможность оплаты в рассрочку – она беспроцентная и предоставляется на срок до 12 месяцев. Рассрочка доступна только для покупок на общую сумму до 300 тысяч рублей. А еще можно воспользоваться картой Халва или программой Свобода, и оформить рассрочку до 10 месяцев. Также можно тратить на оплату покупок накопленные в личном кабинете бонусные баллы за предыдущие совершенные вами заказы. Доставка от бренда Делонги осуществляется курьерской службой до двери покупателя – при этом она будет абсолютно бесплатной. Возможно также выбрать доставку Почтой России с оплатой при получении – тогда цена составит 2% от суммы вашего заказа.