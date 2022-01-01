Промокоды Delonghi (ДеЛонги) | Ноябрь 2022
Промокод Делонги – ваша надежная бытовая техника
Сложно представить современный дом без надежных помощников вроде кофемолки, электрочайника, микроволновой печи или пылесоса. Проверенный временем и тысячами покупателей бренд Делонги точно заслуживает вашего внимания! Данная марка выпускает современную и многофункциональную технику на любой вкус, специализируясь преимущественно на приборах для приготовления вкуснейшего кофе.
О бренде, истории и предлагаемом ассортименте
Итальянская группа компаний выпускает не только кофемашины Delonghi, но и большой ассортимент бытовой техники для дома и преимущественно для кухни. История бренда начинается в Италии в 1902 году, первоначально небольшое производство выпускало только запчасти для газовых плит и печей. К 1950 году дополнительно наладили выпуск отопительных систем. Только с момента, когда в 1974 году в компании появился Джузеппе Делонги, концепция бизнеса резко изменилась – акцент сделали на климатическую технику и чуть позже – на товары для кухни. Сегодня мелкая техника для кухни Делонги является лидером рынка в области приготовления кофе. Она выкупила такие бренды, как Kenwood и Ariete, и имеет сервисные центры по всей России.
Отметим главные достоинства онлайн-маркета для покупателей:
- Расширенная гарантия от производителя до 3 лет
- Бесплатная доставка ваших покупок по территории России
- Возможность вернуть или обменять товары в течение семи дней
- Оплата бонусами до 40% от стоимости
- Удобная видео-консультация перед покупкой
Удобные способы оплаты и доставки на выбор
Оплатить свои покупки клиенты могут картой на сайте, картой курьеру, безналичным переводом на расчетный счет, либо наличными при получении. Также магазин предусмотрел возможность оплаты в рассрочку – она беспроцентная и предоставляется на срок до 12 месяцев. Рассрочка доступна только для покупок на общую сумму до 300 тысяч рублей. А еще можно воспользоваться картой Халва или программой Свобода, и оформить рассрочку до 10 месяцев. Также можно тратить на оплату покупок накопленные в личном кабинете бонусные баллы за предыдущие совершенные вами заказы. Доставка от бренда Делонги осуществляется курьерской службой до двери покупателя – при этом она будет абсолютно бесплатной. Возможно также выбрать доставку Почтой России с оплатой при получении – тогда цена составит 2% от суммы вашего заказа.
Где искать и как применять промокод Delonghi
Если вы впервые планируете знакомиться с данной маркой, обязательно подберите и укажите в корзине актуальный промокод на первый заказ. Он представляет собой комбинацию из букв и цифр, действующую ограниченный период времени – специально для привлечения интереса покупателей. Вы получаете отличную скидку или дополнительные приятные бонусы, а магазин – больше лояльных клиентов, которых точно заинтересуют покупки в будущем. Найти подобный код для первого заказа без проблем можно на проверенной платформе BeriBuy, здесь же всегда можно присмотреть и купон на скидку для постоянных покупателей. Чтобы получить свою экономию, просто копируйте код, вставляйте в корзине магазина в специальном поле – и скидки на кофемашины Delonghi или любую другую технику уже у вас в кармане!
Показать полностью >