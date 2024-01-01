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Промокоды Demix | Октябрь 2024

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Промокоды Demix — когда комфорт и стиль встречаются с выгодой

Вас утомили поиски идеальной спортивной одежды? Многие спортсмены сталкиваются с проблемами быстрого износа материалов, некачественных швов и неудобного кроя, что существенно ухудшает качество тренировок. Интернет-магазин Demix предлагает решение этих проблем, предоставляя высококачественные спортивные товары, созданные с учетом всех требований для активных людей. С промокодом на скидку Demix ваша покупка станет не только приятной, но и выгодной. Обеспечьте себя лучшими условиями для достижения спортивных результатов.

Скидка на спортивную одежду демикс

О компании

Демикс — интернет-магазин спортивной одежды для женщин, мужчин и детей. В 2008 году бренд Demix представил свою первую коллекцию одежды для спорта, которая быстро завоевала популярность. Разработку продукции ведет международная команда из Москвы, обеспечивая инновации и качество. С 2013 года, в партнерстве с Наньянгским технологическим университетом в Сингапуре, Demix разрабатывает передовые материалы и технологии.

К 2018 году бренд открыл свой первый магазин, расширив сеть до крупных российских городов. С 2020 года площадка активно осваивает европейский рынок и привлекает известных спортсменов в качестве амбассадоров: таких, как Артур Далалоян и Елизавета Туктамышева. В 2022 году к команде присоединились Ангелина Мельникова и Сергей Чернышев, а также была введена программа народных амбассадоров в категории «Бег». Среди товаров Демикс вы найдете шорты, костюмы, кеды, толстовки, экипировку для трейла и кроссовки Демикс для мужчин и женщин.

Преимущества:

  • Сотрудничество с известными спортсменами и народные амбассадоры.
  • Скидки, акции и промокод Демикс на первый заказ.
  • Одежда для всех видов спорта: бег, танцы, футбол, баскетбол, фитнес и многое другое.
  • Продуманный дизайн, который обеспечивает свободу движений.
  • Доступная продукция высокого качества, созданная с применением современных материалов.
  • Вещи сохраняют форму и цвет даже при частых тренировках и стирках.

Промокоды Demix — ощутите свободу движений в каждой детали

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