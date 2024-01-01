Промокоды Demix | Октябрь 2024
Промокоды Demix — когда комфорт и стиль встречаются с выгодой
Вас утомили поиски идеальной спортивной одежды? Многие спортсмены сталкиваются с проблемами быстрого износа материалов, некачественных швов и неудобного кроя, что существенно ухудшает качество тренировок. Интернет-магазин Demix предлагает решение этих проблем, предоставляя высококачественные спортивные товары, созданные с учетом всех требований для активных людей. С промокодом на скидку Demix ваша покупка станет не только приятной, но и выгодной. Обеспечьте себя лучшими условиями для достижения спортивных результатов.
О компании
Демикс — интернет-магазин спортивной одежды для женщин, мужчин и детей. В 2008 году бренд Demix представил свою первую коллекцию одежды для спорта, которая быстро завоевала популярность. Разработку продукции ведет международная команда из Москвы, обеспечивая инновации и качество. С 2013 года, в партнерстве с Наньянгским технологическим университетом в Сингапуре, Demix разрабатывает передовые материалы и технологии.
К 2018 году бренд открыл свой первый магазин, расширив сеть до крупных российских городов. С 2020 года площадка активно осваивает европейский рынок и привлекает известных спортсменов в качестве амбассадоров: таких, как Артур Далалоян и Елизавета Туктамышева. В 2022 году к команде присоединились Ангелина Мельникова и Сергей Чернышев, а также была введена программа народных амбассадоров в категории «Бег». Среди товаров Демикс вы найдете шорты, костюмы, кеды, толстовки, экипировку для трейла и кроссовки Демикс для мужчин и женщин.
Преимущества:
- Сотрудничество с известными спортсменами и народные амбассадоры.
- Скидки, акции и промокод Демикс на первый заказ.
- Одежда для всех видов спорта: бег, танцы, футбол, баскетбол, фитнес и многое другое.
- Продуманный дизайн, который обеспечивает свободу движений.
- Доступная продукция высокого качества, созданная с применением современных материалов.
- Вещи сохраняют форму и цвет даже при частых тренировках и стирках.
Промокоды Demix — ощутите свободу движений в каждой детали
Хотите всегда получать лучшее по доступной цене? На сайте BeriBuy вас ждут самые свежие промокоды Демикс, которые помогут вам сэкономить на качественной спортивной экипировке. Примените купон на скидку при оформлении заказа, чтобы получать максимальную выгоду от каждой покупки. Откройте для себя мир выгодных предложений с BeriBuy.
Реклама. Информация о рекламодателе по ссылке в карточке акции.
Показать полностью >