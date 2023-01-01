Промокоды ДеньгиМигом | Май 2023
Микрозайм Деньги Мигом: проверенный партнер микрокредитования
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Об организации
МКК Деньги Мигом – компания с лояльным отношением к клиенту и выгодными условиями на услуги, которую отличает огромное количество положительных отзывов и 67% повторных обращений – ведь для оформления достаточно иметь лишь паспорт. Заемщиков ждет моментальный Деньги Мигом займ на карту - онлайн заявка заполняется в пару кликов, рассмотрение проходит в течение 1 минуты, а переводы на счет осуществляются почти сразу.
Плюсы от обращения:
- Лимит до 30 000 рублей
- Нужен только один документ
- Оформление полностью онлайн
- Ставка – от 0 %
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