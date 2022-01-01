Промокоды Деньги на дом | Октябрь 2022
Микрозайм Деньги на дом: быстрое решение финансовых проблем
Никто не застрахован от денежных проблем, будь то срочная оплата, ремонт или же важное лечение. Если времени мало и сумма нужна небольшая – на помощь придет МФО «Деньги на дом». Займ на карту здесь можно оформить без лишних дополнительных условий. А главная особенность – вам не нужно даже выходить из дома!
О компании
Компания «Деньги на дом» отвечает всем требованиям действующего законодательства, предоставляя свои услуги без поручителей, лишних документов, без залогов и посещения офиса. Уже более 10 лет непрерывного стажа на рынке МФО и более 500 000 довольных клиентов говорят о высоком уровне надежности организации.
Ключевые особенности компании:
- Заявка на кредит оформляется с минимумом требований
- Оформление займа от 10 000 до 100 000 рублей с мгновенным переводом на карту
- В Деньги на дом оформить займ можно с досрочным погашением в первые 2 недели
- Гарантия сохранности персональных данных от третьих лиц
- Увеличение суммы на повторный займ
Требования к клиентам предъявляются крайне простые:
- Гражданство РФ и наличие паспорта
- Возраст от 18 до 72 лет (лица моложе 21 года должны иметь поручительство от законных опекунов)
- Регистрация на территории России
- Отсутствие непогашенных задолженностей в компании
Как получить выгоду по промокоду
Получите персональную скидку на займ через промокоды Denginadom от сервиса BeriBuy. Для этого нужно зайти в каталог проверенного сайта, выбрать нужный купон на скидку и указать его при заполнении заявки. Промокоды Деньги на дом от BeriBuy помогут вам получить займ на лучших условиях (например, с пониженной ставкой), сохранив свой бюджет в целости и сохранности!
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