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Промокоды Деньги Сразу | Сентябрь 2022

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Деньги сразу: займ на карту без лишних усилий

В жизни каждого человека бывают ситуации, когда определенная денежная сумма нужна срочно, а кредитный лимит в банке уже превышен – или просто нет времени ждать решение от банка. В таких случаях на помощь приходит микрофинансовая организация Деньги сразу – надежный партнер, давно зарекомендовавший себя на рынке.

О компании

МФО Деньги сразу предоставляет займы для россиян с 2011 года, обслуживая их в дистанционном формате. Компания входит в Государственным реестр МФО и имеет соответствующую лицензию, а значит, займы здесь можно брать без опаски. Благодаря новой системе кредитования, компания может мгновенно начислять деньги на карту после одобрения заявки, а подача заявок возможна в круглосуточном режиме. Также у МФО есть 282 центра выдачи займов в 160 российских городах для тех, кто хочет получить средства наличными.

Стоит отметить главные плюсы этой платформы:

  • Мгновенный расчет суммы переплаты с учетом процентов
  • На заполнение и обработку заявки уходит не более 20-30 минут
  • Разные способы погашения займов, после закрытия займа можно сразу оформить новый

Деньги сразу займ на карту

Какие условия предъявляются к заемщикам

Чтобы иметь возможность выдать микрозайм, Деньги сразу предъявляет ряд требований к своим будущим клиентам – это возраст от 18 до 80 лет, наличие паспорта РФ с местной пропиской (независимо от фактического региона проживания). Никаких справок о доходах и прочих документов, подтверждающих платежеспособность, не требуется.

Для того, чтобы взять займ Деньги сразу на карту, необходимо заполнить на сайте анкету и указать следующие данные:

  • ФИО и пол
  • Дата рождения
  • Электронная почта и контактный телефон
  • Реквизиты паспорта РФ + информация о регистрации и о фактическом проживании
  • Наличие или отсутствие трудоустройства
  • Желаемая сумма и срок, на который оформляется займ

Важный момент: оформить микро кредит Деньги сразу на карту можно даже с плохой кредитной историей или с ее отсутствием. Компания более лояльно относится к клиентам, если сравнивать ее с банками, и предоставляет простые и понятные условия займа: все они обязательно прописываются в онлайн-договоре, который заключается с заемщиком. Как только заявка будет одобрена, вам сразу придет уведомление – а следом и деньги на карту.

Все функции личного кабинета

Сразу после того, как заемщик успешно прошел идентификацию по номеру телефона (подтвердил его при помощи смс), он получает доступ в Личный кабинет. Здесь можно удобно контролировать даты и суммы погашения микрозайм. При этом все персональные данные запомнятся – при новых займах почти ничего не понадобится вводить. Через Личный кабинет также возможно выбрать удобные способы погашения задолженности: на сайте, в салонах связи, через терминал.

Где искать промокоды Деньги сразу

Использовав при подаче заявки на сайте промокоды Dengisrazy, можно получить различные бонусы: от сниженной процентной ставки до дополнительных денег сверх одобренной суммы. Ищите актуальный купон на надежном сервисе-агрегаторе BeriBuy – с ним сотрудничают только проверенные компании и МФО. Чтобы получить свои бонусы, необходимо выбрать среди всех представленных на BeriBuy промокодов самый интересный, скопировать его и указать на сайте Деньги сразу, прежде чем оформить займ на карту. Поскольку использовать для сайта Деньги сразу промокод на скидку можно и при повторных займах – берите площадку BeriBuy на вооружение и экономьте всегда на максимум!

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