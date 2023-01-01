Промокоды Dewal | Январь 2023
Промокоды Dewal: все для творцов красоты
Если вы ежедневно трудитесь над созданием причесок и стильных образов, возьмите на заметку Dewal professional – интернет-магазин для мастеров из бьюти-сферы.
О компании
Деваль – интернет-магазин для парикмахеров, в котором можно найти профессиональную линейку инструментов, аксессуаров и косметики. В каталоге представлено свыше 2000 товаров, которые отличаются сочетанием современных технологий, дизайна и доступной стоимости.
Клиенты уже давно отметили следующие преимущества:
- Доставка по РФ, Белоруссии и Казахстану
- Возможность подобрать все аксессуары в едином стиле
- Постоянные новинки, наличие обучения по продуктам и др.
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