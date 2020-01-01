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DEWALT – это один из самых известных брендов электроинструментов в мире. Он основан еще в 1924 году в США.

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