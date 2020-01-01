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Промокоды DeWALT | Ноябрь 2020

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О бренде DeWALT

DEWALT – это один из самых известных брендов электроинструментов в мире. Он основан еще в 1924 году в США.


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Сегодня их инструменты в желтых и черных цветах можно найти по всему миру. Официальные магазины есть в десятках стран. Фирма напрямую сотрудничает с мировыми строительными компаниями.

 

 

 

Преимущества

 

  • Гарантия в 3 года. Бренд уверен в качестве продукции, поэтому дает столь продолжительную гарантию;

  • Возврат любых товаров. У вас в запасе 28 дней с момента покупки. Если инструмент Деволт не подошел, верните или обменяйте его;

  • Бесплатная доставка. Минимальная сумма - 9 тыс. рублей;

  • Ассортимент. Магазин сотрудничает напрямую с брендом. У него всегда в наличии самые популярные товары и новинки.

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Отличное качество не может стоить дешево, поэтому в этом магазине интересны любые распродажи или акции. Всегда приятно ухватить нужный инструмент со скидкой от 15%.


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Еще проще получить кэшбэк Dewalt. Для этого зайдите на сайт магазина по ссылке вверху страницы. Дальше вы делаете покупки привычным способом. Когда вам придет заказ, на бонусный счет поступит возврат от потраченной суммы.

 

 

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