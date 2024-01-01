Если вы ищете безопасное и удобное решение для электронного документооборота, то система Контур.Диадок — идеальный выбор для вашего предприятия. ЭДО Контур.Диадок предлагает простой и эффективный способ отправки документов, получения документов, оформления сделок и ведения бухгалтерии. Не теряйте времени на бумажную волокиту — переходите на цифровой формат и увидите разницу в эффективности с первого дня.

О компании

Kontur.Diadoc — одна из ведущих российских IT-платформ в сфере электронного документооборота. Она развивается в этом направлении более 10 лет, и в 2023 году заняла первое место в рейтинге операторов ЭДО от ФНС России. На данный момент ей пользуются почти 1,5 млн фирм.

Ассортимент услуг

Kontur.Diadoc обеспечивает безопасное хранение и передачу данных, помогает соблюдать требования законодательства, сокращает временные и финансовые затраты на бумажную работу.

Контур.Диадок электронный документооборот облегчает множество процессов. Например, таких, как регистрация, прием и отправка электронных документов, общение с контрагентами, работа с входящими и исходящими документами, а также предоставляет готовые модули 1С. А еще можно отправить через Контур.Диадок УПД, счет-фактуру и корректировочные и исправленные документы.

Если вы не знаете, как настроить или настроить Контур.Диадок, вам поможет служба поддержки. А новые пользователи могут попробовать работу с Контур.Диадок бесплатно.

Преимущества: