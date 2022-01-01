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Промокоды Диамтулс | Ноябрь 2022

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О компании

С 2004 года интернет-магазин Диамтулс действует на российском рынке, предлагая множество брендов инструментов и строительного оборудования. Часть брендов представлена эксклюзивно, при этом онлайн-маркет радует покупателей быстрой курьерской доставкой и наличием рассрочки на 3-6 месяцев на любые покупки.

В каталоге представлены следующие товары:

  • Станки, плиткорез, алмазный инструмент
  • Химия для камня, силовая техника
  • Виброплиты, резчики швов, бензорезы и др.

Интернет-магазин Diamtools.ru

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