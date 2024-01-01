Промокоды Digital Skills Academy | Октябрь 2024
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Хотите освоить новую профессию в диджитал-сфере? Вы на верном пути. В современном мире технологии развиваются быстро, и многие боятся отставания. Если вы замечаете, как другие осваивают новые навыки и хорошо зарабатывают, а вы остаетесь на месте, это сигнал к действию.
Диджитал-профессии сейчас в большом спросе. Компании ищут специалиста по интернет-маркетингу, управлению соцсетями, контент-менеджеров и seo-специалистов. Но как же успеть за этим бурным потоком изменений?
Решение — онлайн-обучение. Оно позволяет учиться в удобное время и месте, совмещая с работой. Часто это дешевле и быстрее, чем учиться в институте. Онлайн-школа Digital Skills Academy предлагает освоить актуальные диджитал-направления. Приобретите необходимые навыки и уверенность в себе для успешной карьеры. Используйте промокоды Digital Skills Academy для экономии и начните совершенствоваться уже сегодня!
О компании
Диджитал Скиллс Академия — онлайн-школа диджитал-профессий. Это новая образовательная площадка, которая основана на обширном опыте команды SF Education. Уже на протяжении 8 лет команда обучает профессионалов в области образования, а теперь переносит свои знания и навыки в мир диджитал. Здесь предложены различные программы, например, курсы Mini-MBA от Digital Skills Academy.
С помощью предсказательной аналитики команда Digital Skills Academy помогает будущим специалистам подобрать оптимальное направление и успешно стартовать в новой профессии, предлагая персонализированные обучающие маршруты.
Образовательные программы ориентированы на практику. Реальные кейсы и проекты подготавливают студентов к вызовам, с которыми они столкнутся при своей работе. Здесь можно освоить такие профессии, как таргетолог, сторисмейкер, CRM-маркетолог, а также изучить все необходимые инструменты интернет-маркетинга и маркетинговое продвижение бизнеса. А в конце обучения каждый студент получает диплом международного образца.
Преимущества для клиентов:
- Эксперты школы — практикующие специалисты с опытом работы в крупных компаниях, таких как Бургер Кинг и ОТП Банк.
- Образовательные продукты соответствуют последним трендам и потребностям рынка.
- Возврат денег, если не удовлетворены результатом.
- Команда анализирует опыт и цели студентов, чтобы помочь им построить индивидуальный карьерный трек.
- Выдаются дипломы о профессиональной переподготовке и международные дипломы совместно с Европейской Ассоциацией HISTES.
- Студенты работают над заданиями от компаний-партнеров, применяя знания на практике.
- Возможность взять рассрочку с удобным графиком выплат — от 3 до 36 месяцев без первого взноса, а также скидки по промокодам.
- Платформа сотрудничает с компаниями, чтобы помочь студентам найти работу после окончания курса.
Промокоды Digital Skills Academy — учитесь, экономьте, достигайте
Забудьте о скучной и бесперспективной работе — откройте для себя мир новых возможностей и высоких доходов. А промокоды Диджитал Скиллс Академия помогут вам сделать первый шаг и сэкономить на покупке интересующего курса.
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