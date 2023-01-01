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Об организации

Учреждение практикует инновационный подход к учебе: гибкое прохождение курсов, вручение дипломов гособразца и отсутствие привязки к расписанию. В 2022 году организация стала лауреатом премии «100 лучших учреждений РФ» по версии агентства Интерпрофстат.

Ваши плюсы:

  • Соответствие требованиям ФГОС
  • Возможность получения 2 дипломов сразу
  • Всесторонняя поддержка ученика

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