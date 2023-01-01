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Промокоды Национальный социально-педагогический колледж | Октябрь 2023
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Об организации
Учреждение практикует инновационный подход к учебе: гибкое прохождение курсов, вручение дипломов гособразца и отсутствие привязки к расписанию. В 2022 году организация стала лауреатом премии «100 лучших учреждений РФ» по версии агентства Интерпрофстат.
Ваши плюсы:
- Соответствие требованиям ФГОС
- Возможность получения 2 дипломов сразу
- Всесторонняя поддержка ученика
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