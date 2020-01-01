DKNY расшифровывается как Donna Karan New York. Дона Коран – это имя основательницы компании и главный дизайнер.





Бренд продает одежду и аксессуары. Специалисты характеризуют стиль этой компании как сдержанную сексуальность. Неудивительно, что лицом DKNY 3 сезона подряд была Кара Делевинь.





Первый магазин компании открылся в 1997 году в Лондоне. В течение нескольких лет бутики были уже во всех мировых столицах. Лишь в 2005 году одежду бренда стали продавать в собственном интернет-магазине с международной доставкой.

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