Промокоды DKNY | Ноябрь 2020
О бренде DKNY
DKNY расшифровывается как Donna Karan New York. Дона Коран – это имя основательницы компании и главный дизайнер.
Бренд продает одежду и аксессуары. Специалисты характеризуют стиль этой компании как сдержанную сексуальность. Неудивительно, что лицом DKNY 3 сезона подряд была Кара Делевинь.
Первый магазин компании открылся в 1997 году в Лондоне. В течение нескольких лет бутики были уже во всех мировых столицах. Лишь в 2005 году одежду бренда стали продавать в собственном интернет-магазине с международной доставкой.
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