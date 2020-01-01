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О бренде DKNY

DKNY расшифровывается как Donna Karan New York. Дона Коран – это имя основательницы компании и главный дизайнер.


Скидки DKNY

 

 

Бренд продает одежду и аксессуары. Специалисты характеризуют стиль этой компании как сдержанную сексуальность. Неудивительно, что лицом DKNY 3 сезона подряд была Кара Делевинь.


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Первый магазин компании открылся в 1997 году в Лондоне. В течение нескольких лет бутики были уже во всех мировых столицах. Лишь в 2005 году одежду бренда стали продавать в собственном интернет-магазине с международной доставкой.

 

 

 

Скидки и промокоды DKNY

 

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Найдите подходящий код, вставьте его в поле при оформлении в корзине. После автоматического обновления страницы сумма заказа снизится.


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От вас требуется всего пару действий, но это даже не самый простой способ экономии. На этом же сайте вы получите кэшбэк DKNY.

 

 

 

Достаточно просто зайти по специальной ссылке. После получения заказа на ваш бонусный счет придет возврат от потраченной суммы. Дальше вы можете тратить эти деньги на любые покупки.

 

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