Чтобы получить финансы, заемщик должны быть в возрасте от 19 до 90 лет, иметь российский паспорт и прописку в РФ (при оформлении социальных займов – пенсионное удостоверение). Получить займ можно на банковскую карту, либо наличными в офисе. Погашение тоже доступно в разных вариантах: наличными через офис, картой на сайте, в отделениях банков, при помощи QIWI-кошелька, терминалов Элекснет и QIWI, через Почту России.

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