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Промокоды Доктор Слон | Декабрь 2022

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Промокоды Доктор Слон: все для ухода за полостью рта

Забота о своем здоровье – важный вопрос для каждого. Доктор Слон - стоматологический магазин, который поможет вам подобрать нужные приспособления для бережного отношения к полости рта.

О компании

Doctorslon – интернет-магазин, в каталоге которого с 2010 года представлено свыше 1500 позиций для ухода за деснами и зубами: зубные щетки электрические, ирригатор, флоссы, ершики и многое другое. Оформить заказ можно как на сайте, так и в приложении, а благодаря быстрой доставке вам не придется долго ждать свои покупки.

Среди главных плюсов для покупателей:

  • Наличие бонусной программы с возможностью оплачивать до 100%
  • Только оригинальные сертифицированные товары
  • Возможность бесплатной онлайн-консультации со стоматологом
  • Наличие профессионального гарантийного обслуживания

Doctorslon.ru интернет-магазин

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