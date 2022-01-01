Горячая и аппетитная пицца с нежным тестом и большим количеством начинки – идеальный выбор для обеда или ужина в любой компании. Компания радует каждого клиента отличными акциями, кэшбэком и невероятным ассортиментом.

О компании

В 2011 году предприниматель Федор Овчинников открыл первую точку Додо в Сыктывкаре и уже за год работы организация собрала выручку на сумму более 7 миллионов рублей. В 2014 году фирма расширила свою сеть не только по России, но и за рубеж, открыв точки в Румынии и США. Сегодня международная сеть насчитывает 330 заведений и продолжает активно развиваться.

Современная компания удивляет необычным подходом к работе:

Веб-камеры на кухне – клиенты могут в режиме онлайн видеть процесс приготовления

Руководство часто становится за кассы, чтобы быть ближе к сотрудникам

Открытая для любого желающего финансовая информация

Возможность попасть на экскурсию в пиццерию

Кухни со стеклянными стенами, чтобы покупатели видели весь процесс

Стоит также отметить, что фирма делает особый упор на качество ингредиентов и готовой продукции. Так например, в производстве используется только настоящий сыр моцарелла от российских поставщиков, качественный томатный соус. Во всех регионах действуют единые стандарты приготовления, строго соблюдается режим хранения теста и начинки.

Что можно заказать на дом

Ассортимент компании приятно радует: здесь можно найти как классические варианты любимого блюда, так и необычные пиццы-ассорти из половинок, пиццы-конструкторы, пиццы-сюрпризы необычной формы. Сложно сказать, какая в Додо Пицца какая самая вкусная из всех представленных – каждый может найти что-то свое, от Пепперони или Четыре сыра до овощной или острой, пикантной Диабло.

В каталоге представлены следующие варианты:

Пицца, закуски и комбо

Десерты, напитки

Фирменные товары от компании (раскраски, игрушки и др.)

Бонусная программа для любимых клиентов

Огромное количество постоянно действующих акций позволит баловать себя вкусными блюдами еще чаще. Одна из интересных акций – вкусный кэшбэк: за каждый заказ вы будете получать 5% баллами (специальными додокоинами). Их можно обменивать в мобильном приложении и покупать напитки и еду всего за 1 рубль! Также покупателям нравится принцип компании «Доставка за 60 минут или бесплатно» - если курьер не успеет доставить заказ за обозначенное время, свою пиццу клиенты получат абсолютно бесплатно! Эта акция – ответ на вопрос для тех, кто интересуется, доставка в Додо Пицца бесплатная или нет. Весь список акций компания регулярно публикует на своем сайте, чтобы вы могли ознакомиться с ними перед заказом. А еще здесь можно применять скидочные купоны Додо Пицца – читайте о них далее.