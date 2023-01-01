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Домашний интернет Дом.ру – всегда стабильная связь

Всемирная сеть прочно вошла в нашу жизнь, подарив огромные просторы для досуга, развлечений, образования, работы и т.д. И чтоб соединение всегда оставалось стабильным и быстрым, крайне важно выбрать провайдера с надежным оборудованием и оперативной технической поддержкой. Если вы в поисках предложений, то сайт dom.ru – верное решение.

О компании

Дом.ру – крупнейшая телекоммуникационная компания по предоставлению услуг и сервисов на территории России для частных клиентов и организаций. Здесь представлены лучшие пакетные решения на подключение интернета и телевидения для любой местности: начиная от квартир в городах и заканчивая домохозяйствами. Клиенту не придется думать над подготовлением оборудования заранее – специалисты предлагают полностью готовую и проверенную аппаратуру для монтажа по месту.

Ваша выгода при обращении в Дом.ру

  • Тарифы на интернет и телевидение в одном пакете
  • Управление тарифом через приложение Дом.ру
  • В наличии собственное оборудование
  • Поддержка 24/7
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Сеть без границ

Клиенту доступен широкий выбор тарифов Дом.ру на подключение к глобальной сети из любого места: квартира, дача или за городом. Ключевая фишка сервиса заключается в том, что мастер компании может самостоятельно установить все необходимое оборудование и совершить настройку. Вам остается лишь выбрать скорость, в зависимости от требований пользования: учеба, работа, гейминг, серфинг приложений или социальных сетей.

Телевидение в каждый дом

Наслаждайтесь любимыми передачами и эксклюзивными шоу в одно мгновение: кабельное ТВ позволит получить в одно мгновение более 200 специализированных каналов с новостями, музыкой, спортом, образованием, кино, развлечениями и т.д. Для отдаленных уголков страны в Дом.ру есть особые предложения на спутниковое ТВ, с быстрым и стабильным соединением.

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