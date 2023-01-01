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Промокоды ДомКлик | Февраль 2023

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Промокоды ДомКлик: надежный помощник в вопросах недвижимости

Когда речь идет о крупных сделках, стоит довериться проверенной платформе ДомКлик: поиск и покупка квартиры в ипотеку, а также решение любых других жилищных вопросов здесь не составят труда. С ДомКлик поиск недвижимости всегда безопасный, быстрый и надежный: все персональные данные защищены особыми технологиями шифрования.

О платформе

Domclick.ru от СберБанка – уникальный онлайн-сервис и мобильное приложение по всем вопросам, связанным с жильем. Сервис начал свою работу в 2015 году, его главная цель – помощь партнерам банка в подаче заявок на ипотеку. Буквально через год после старта сервис охватил максимальный ряд вопросов: клиенты могут найти здесь жилье, приобрести или выставить его на продажу, а также проводить сделки по недвижимости и контролировать свою ипотеку. Активное развитие привело к тому, что сервис удостоился массы наград - например, первое место в 2018 году в номинации «Сервисы» в конкурсе Рейтинг Рунета.

Сегодня в ассортименте услуг, которые предлагает онлайн-сервис:

  • Купля-продажа квартиры, домов, участков
  • Ипотека на строительство дома, вторичку и новостройки
  • Поиск жилья на ДомКлике надолго либо посуточно
  • Подбор помещений для бизнеса, риелторов и др.

Domclick.ru от СберБанка

Из наиболее популярных услуг от Дом Клик - СберБанк ипотека. В ассортименте представлен широкий выбор ипотечных программ, включая вариант для IT или вариант с господдержкой. Через платформу ДомКлик подать заявку на ипотеку в СберБанке можно, предварительно использовав онлайн-калькулятор: решение по заявке от банка придет уже через пару минут, после чего на этом же сайте можно подбирать квартиру, подать документы и подписать готовый кредитный договор.

Как использовать промокоды Domclick

Если вас заинтересовала от ДомКлик семейная ипотека, поиск риелтора или любая другая услуга, стоит задуматься о возможности выгодно сэкономить, используя промокоды ДомКлик - страхование недвижимости, покупка или продажа жилья с ними состоится с отличной скидкой. Найти все актуальные промокоды можно на проверенном сервисе-агрегаторе BeriBuy. Для получения выгоды достаточно скопировать на сайте BeriBuy самый интересный промокод и указать его в форме при подаче заявки от Domclick.

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