Промокоды Доминго | Январь 2023
Domingo.su – лучший строительный онлайн-гипермаркет
Для тех, кто занимается ремонтом, есть прекрасное решение – Доминго. Строительный магазин с широким выбором материалов, инструментов и товаров для уюта: подбирайте все, что потребуется!
О компании
Доминго - интернет-магазин, который занимается продажей товаров и предоставлением услуг специалистов в области ремонтных работ. Широкий ассортимент включает отделочные материалы, внешнюю отделку, лакокрасочные покрытия, оборудование, электротовары и т.д.
Покупая в гипермаркете, вас ожидают следующие преимущества:
- Система лояльности и бонусная программа для постоянных клиентов;
- Скидки и акции на сезонные товары, известные бренды и топовые модели;
- Возможность кредитования онлайн и рассрочка с картой Халва;
- Доставка в любой розничный магазин и город.
Промокод для вашей выгоды
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