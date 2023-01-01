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Промокоды Доминго | Январь 2023

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Domingo.su – лучший строительный онлайн-гипермаркет

Для тех, кто занимается ремонтом, есть прекрасное решение – Доминго. Строительный магазин с широким выбором материалов, инструментов и товаров для уюта: подбирайте все, что потребуется!

О компании

Доминго - интернет-магазин, который занимается продажей товаров и предоставлением услуг специалистов в области ремонтных работ. Широкий ассортимент включает отделочные материалы, внешнюю отделку, лакокрасочные покрытия, оборудование, электротовары и т.д.

Покупая в гипермаркете, вас ожидают следующие преимущества:

  • Система лояльности и бонусная программа для постоянных клиентов;
  • Скидки и акции на сезонные товары, известные бренды и топовые модели;
  • Возможность кредитования онлайн и рассрочка с картой Халва;
  • Доставка в любой розничный магазин и город.

Доминго интернет магазин

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