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Промокоды Домовенок | Июль 2022

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Домовенок: клининговая компания и надежный помощник

Мало кому нравится изнурительное мытье окон или уборка после ремонта. Доверьте эти вопросы компании Домовенок - уборка квартир будет максимально профессиональной!

Об организации

Сервис работает по Москве и Московской области более 14 лет, на счету – свыше 90 тысяч клиентов и 700 тысяч выполненных заказов. Фирма предлагает следующие клининговые услуги:

  • Комплексная чистка (включая генеральную уборку)
  • Клининг с мытьем окон, глажкой, химчисткой
  • Работа с фасадами и промышленный альпинизм
  • Чистка производственных помещений
  • Поддерживающая уборка

Домовенок уборка квартир

Купон на скидку – как платить меньше

Чтобы не переплачивать, просто используйте промокод Domovenok при оформлении заказа. Ищите промокоды Домовенок на первую уборку или для постоянных заказчиков на сайте BeriBuy – здесь публикуются только актуальные комбинации. Просто укажите код при создании заявки и оцените всю выгоду вашей экономии!

Domovenok промокод

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