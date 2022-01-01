Промокоды Домовенок | Июль 2022
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Об организации
Сервис работает по Москве и Московской области более 14 лет, на счету – свыше 90 тысяч клиентов и 700 тысяч выполненных заказов. Фирма предлагает следующие клининговые услуги:
- Комплексная чистка (включая генеральную уборку)
- Клининг с мытьем окон, глажкой, химчисткой
- Работа с фасадами и промышленный альпинизм
- Чистка производственных помещений
- Поддерживающая уборка
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