Все больше родителей рассматривают домашнее образование, как решение для своих детей, из-за разочарования в традиционной школе. Часто это связано с перегрузкой учебной программы, из-за которой школьник теряет интерес, или с проблемами буллинга и недостатка внимания со стороны учителей, что негативно влияет на самооценку и мотивацию.

Дистанционное образование для детей в школе Дом Знаний может стать спасением для тех, кто хочет обеспечить индивидуальный подход к занятиям. Вы можете адаптировать программу Дом Знаний под интересы своего чада, уделяя больше времени тем предметам, которые ему действительно нравятся, и создавать комфортную атмосферу без стресса и давления. Также вы можете использовать промики, чтобы хорошо сэкономить.

О компании

Дом Знаний — онлайн-школа, которая успешно развивается с 2019 года. Это образовательное учреждение — отличная альтернатива для учащихся с 1 по 11 класс. Здесь ученики могут получить полноценное образование и аттестат государственного образца, как в простой школе. Команда опытных преподавателей помогает разобраться с любыми предметами, объясняя все сложные вещи простым языком. Это делает учебу интересной и понятной, а с промокодом еще и выгодной.

Учебное заведение имеет лицензию и государственную аккредитацию, а программа соответствует стандартам ФГОС, что гарантирует качество образования. Вы можете быть уверены, что подростки и малыши учатся в комфортной обстановке и получат все необходимые документы для дальнейшего поступления в вуз.

Как проходит обучение

Ученический процесс построен на решении реальных жизненных задач и проектов. Каждая тема начинается с конкретной проблемы, которую ученику нужно решить. Практические задания, вместе с теорией, помогают закрепить знания и акцентировать внимание на полезных навыках, а не на зубрежке.

В Доме Знаний уроки начинаются с просмотра интересных видео от профессионалов. Все материалы сохраняются, что позволяет ученикам возвращаться к ним в любое время. Дополнительно информация представлена в презентациях и конспектах для удобства.

Перед встречей с лекторами ученики проходят тесты и игры, что помогает закрепить материал. Живые занятия по видеосвязи позволяют обсуждать темы, отвечать на вопросы и отрабатывать навыки, делая обучение интересным и доступным.

Домашние задания можно выполнять на компьютере или в тетради, а результаты легко отправляются преподавателю. Классы состоят из 2 до 8 учеников или могут быть индивидуальными, что обеспечивает максимум внимания каждому.

Каждому ученику назначается тьютор, который помогает, мотивирует и следит за успеваемостью, делая процесс обучения комфортным и эффективным.

Преимущества: