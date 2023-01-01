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Промокоды Донинтурфлот | Март 2023

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Путешествуйте комфортно и выгодно

Туристы и любители путешествий смогут провести приятное время в европейской части России, побывав на борту настоящего теплохода. 400 маршрутов по доступным ценам и комфортабельные суда ждут вас.

О компании

Более 30 лет круизы на теплоходе от АО «Донинтурфлот» дают возможность расслабиться и насладиться красотами Родины. Маршруты уникальны, но все речные круизы объединяют: комфортное проживание, высокий сервис и программа тура.

Ваши преимущества:

  • Парк из 10 судов
  • Выгодные акции и промокоды Донинтурфлот
  • Персональный менеджер

Донинтурфлот теплоходы компании

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