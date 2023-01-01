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О компании
Более 30 лет круизы на теплоходе от АО «Донинтурфлот» дают возможность расслабиться и насладиться красотами Родины. Маршруты уникальны, но все речные круизы объединяют: комфортное проживание, высокий сервис и программа тура.
Ваши преимущества:
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- Персональный менеджер
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