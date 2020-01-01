Главная > Все магазины > Достависта
Магазин временно отключён
Найти другой магазин

Промокоды Достависта | Ноябрь 2020

Промокоды похожих магазинов
Отправляйте посылки со скидкой 16%!
Показать код
******
При оформлении заказа необходимо активировать промокод, либо назвать промокод в отделении при ... Подробнее > передаче посылки. < Скрыть
Промокод для проекта "Сколково" со скидкой 20%!
Показать код
******
Похожие магазины
Альфа-Банк
Yota
Фоксфорд
Boxberry

Преимущества Достависта

Достависта – это уникальная в своем роде служба доставки. Она работает как с физическими, так и с частными лицами. Главные ее преимущества:


промокод достависта
 

  • Стоимость услуги рассчитывается моментально и указывается еще на этапе оформления;

  • Маршрут легко менять даже в процессе доставки. Любые изменения автоматически придут курьеру;

  • Курьер на заказ назначается за 7 минут. Это будет человек с самым высоким рейтингом из всех тех, кто находится к вам ближе всего;

  • Оплатить доставку можно в любой момент. На выбор есть несколько способов;

  • Не нужно регистрироваться на dostavista.ru или оформлять договор, чтобы воспользоваться услугами компании;

  • На каждом этапе выполнения заказа вы получается сообщения с информацией.

Скидки и купоны Достависта

Чтобы снизить цену на услуги, воспользуйтесь акцией или поучаствуйте в распродаже. Даже во время популярных Киберпонедельника и Черной Пятницы здесь делают особые скидки.

 

В остальное время найдите на сайте БериБай промокод Достависта и вставьте его в поле при оформлении заказа. Код дает скидку или бонус. Все зависит от его типа.

 

 

Не забывайте и о кэшбэке Достависта. После каждой оплаты на ваш счет вернется процент от потраченной суммы.


 

Показать полностью >

Мы сохраняем файлы cookie: это помогает сайту работать лучше. Подробнее об использовании файлов cookie
Хорошо
Войти в аккаунт
Вы тут впервые?
Регистрация (первый шаг к экономии)
У вас уже есть аккаунт?
Регистрируясь, я принимаю условия Пользовательского соглашения и Политики конфиденциальности сайта.
Забыли пароль?
Вспомнили пароль?
Скопировать
Скопируйте этот код и вставьте его в нужное поле при оформлении заказа
Промокод не требуется. Прочтите условия акции и перейдите на сайт магазина