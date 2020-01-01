Достависта – это уникальная в своем роде служба доставки. Она работает как с физическими, так и с частными лицами. Главные ее преимущества:

Стоимость услуги рассчитывается моментально и указывается еще на этапе оформления;



Маршрут легко менять даже в процессе доставки. Любые изменения автоматически придут курьеру;



Курьер на заказ назначается за 7 минут. Это будет человек с самым высоким рейтингом из всех тех, кто находится к вам ближе всего;



Оплатить доставку можно в любой момент. На выбор есть несколько способов;



Не нужно регистрироваться на dostavista.ru или оформлять договор, чтобы воспользоваться услугами компании;



На каждом этапе выполнения заказа вы получается сообщения с информацией.

Скидки и купоны Достависта

Чтобы снизить цену на услуги, воспользуйтесь акцией или поучаствуйте в распродаже. Даже во время популярных Киберпонедельника и Черной Пятницы здесь делают особые скидки.

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Не забывайте и о кэшбэке Достависта. После каждой оплаты на ваш счет вернется процент от потраченной суммы.



