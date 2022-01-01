Не забывайте платить займ вовремя, в противном случае, вас будут ожидать штрафные санкции. Это неустойка в размере 20% годовых на сумму просрочки, а также проценты за пользование займом. Суммарно размер долга по процентам не может превысить трехкратной суммы изначального объема, на которую оформлялся займ до зарплаты на карту срочно онлайн без отказа.

Что касается возврата средств, оплату можно сделать прямо на сайте по номеру телефона или договора займа при помощи вашей банковской карточки или электронного кошелька. Также можно совершить оплату в любом из офисов МФО или через терминалы Элекснет.

Средства зачисляют на банковскую карту, которую человек указывает в заявке, оформляя микрозайм до зарплаты на карту. Для клиентов возможно предоставление услуги «Комфортный платеж», когда при погашении займа можно оформить отсрочку платежей, и функцию досрочного погашения займа, чтобы не переплачивать проценты (без уведомления компании – с 1 по 15 дней, если займ оформлялся на срок 30 дней. В противном случае, нужно уведомить компанию за месяц до досрочного погашения). Отсрочку допускается делать неограниченное количество раз. Также стоит отметить уникальное предложение от компании - абонементы на займы «Начни с нуля».

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