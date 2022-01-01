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Промокоды DPD | Декабрь 2022

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DPD: транспортная компания для ваших грузов

Если вы ищете надежный и быстрый сервис доставки – ваши вопросы решит логистическая компания ДПД. Только здесь вы сможете заказать доставку по всему миру на уровне современных международных стандартов.

О сервисе

На рынке транспортно-логистических услуг организация занимает одно из лидирующих мест. Компания охватывает большинство стран по всему миру, что позволяет отправить посылку абсолютно в любую точку: есть отдельные доставки по России, ЕАЭС и даже DPD международная доставка до двери.

Перечень услуг представлен как для частных лиц, так и для юридических организаций – курьерская служба DPD одинаково гарантирует сохранность грузов и доставку точно в срок.

Тысячи клиентов уже по достоинству оценили ключевые преимущества:

  • Служба доставки ДПД работает в более 600 городах по РФ;
  • Курьерская доставка возможна даже в выходные дни;
  • Наличный или безналичный способы оплаты по опции наложенного платежа;
  • Готовые решения от ДПД – доставка грузов с удобной интеграцией менее чем за сутки;
  • Выгодные условия для новых клиентов и регулярные бонусы и скидки;
  • Бесплатный срок хранения посылок в пункте выдачи до 7 дней.

ДПД транспортная компания

Промокоды для вашей экономии

Служба доставки DPD предлагает уникальный шанс сэкономить при заказе услуг, применив промокоды DPD от проверенного сервиса BeriBuy. Вам достаточно только выбрать на сайте нужный ДПД промокод и указать купон на скидку при оплате заказа, чтобы оценить весь масштаб приятной экономии.

ДПД купон

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