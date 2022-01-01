Промокоды DPD | Декабрь 2022
DPD: транспортная компания для ваших грузов
Если вы ищете надежный и быстрый сервис доставки – ваши вопросы решит логистическая компания ДПД. Только здесь вы сможете заказать доставку по всему миру на уровне современных международных стандартов.
О сервисе
На рынке транспортно-логистических услуг организация занимает одно из лидирующих мест. Компания охватывает большинство стран по всему миру, что позволяет отправить посылку абсолютно в любую точку: есть отдельные доставки по России, ЕАЭС и даже DPD международная доставка до двери.
Перечень услуг представлен как для частных лиц, так и для юридических организаций – курьерская служба DPD одинаково гарантирует сохранность грузов и доставку точно в срок.
Тысячи клиентов уже по достоинству оценили ключевые преимущества:
- Служба доставки ДПД работает в более 600 городах по РФ;
- Курьерская доставка возможна даже в выходные дни;
- Наличный или безналичный способы оплаты по опции наложенного платежа;
- Готовые решения от ДПД – доставка грузов с удобной интеграцией менее чем за сутки;
- Выгодные условия для новых клиентов и регулярные бонусы и скидки;
- Бесплатный срок хранения посылок в пункте выдачи до 7 дней.
Промокоды для вашей экономии
Служба доставки DPD предлагает уникальный шанс сэкономить при заказе услуг, применив промокоды DPD от проверенного сервиса BeriBuy. Вам достаточно только выбрать на сайте нужный ДПД промокод и указать купон на скидку при оплате заказа, чтобы оценить весь масштаб приятной экономии.
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