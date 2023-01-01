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Промокоды Dragon Contract | Январь 2023

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Промокоды Dragon Contract: игра с динамичным экшеном и красочным миром

Ищешь ярких впечатлений, затягивающего сюжета и славные битвы – начни играть онлайн Dragon Contract и стань спасителем, предотвратив наступление Рагнарёка! Создай своего героя, призови божеств на свою сторону, кооперируйся с товарищами и сразись с демонами и другими тварями, что встанут на пути.

О сюжете

Встречайте уникальную инди-игру в жанре MMORPG от легендарных разработчиков Dragon Lord и Demon Slayer - Dragon Contract! Вас ждет удивительный приключенческий сюжет, полный опасностей и сокровищ. Старинное пророчество угрожает миру, и только ты сможешь противостоять толпам врагов, не допустив конец света.

Используй все свои преимущества в Драгон Контракт:

  • Играть стало интереснее – собирайся с товарищами в кланы и союзы;
  • Сооруди крепость и увеличивай владения – собирай максимум сокровищ;
  • Заручись поддержкой духов и стань еще сильнее;
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