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Промокоды DressLily | Январь 2023

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Промокоды DressLily: стильный образ для всей семьи

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О компании

DressLily – интернет-магазин товаров из Китая, где с 2012 года можно подобрать одежду и аксессуары для всей семьи. Слоган компании – «с любовью к любой фигуре». Мужские, женские и детские модели представлены в широком ассортименте, а из главных достоинств компании можно выделить:

  • Удобную доставку в более, чем 100 стран
  • Наличие большой размерной линейки
  • Модели для нестандартных фигур, от пышнотелых до очень высокого или низкого роста

Дресслили интернет-магазин

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