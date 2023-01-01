Промокоды DressLily | Январь 2023
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Мужская, женская и детская одежда и аксессуары на любые фигуры и с самыми разными дизайнами: в ... Подробнее > интернет-магазине Дресслили можно подобрать гардероб для всей семьи с привлекательными скидками до -30%! Скрыть
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О компании
DressLily – интернет-магазин товаров из Китая, где с 2012 года можно подобрать одежду и аксессуары для всей семьи. Слоган компании – «с любовью к любой фигуре». Мужские, женские и детские модели представлены в широком ассортименте, а из главных достоинств компании можно выделить:
- Удобную доставку в более, чем 100 стран
- Наличие большой размерной линейки
- Модели для нестандартных фигур, от пышнотелых до очень высокого или низкого роста
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