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Промокоды Другие подарки | Ноябрь 2020

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О магазине Другие подарки

У этого интернет-магазина уникальный ассортимент. Здесь собраны интересные подарки для друзей и близких. Милейшие кружки, тапочки, канцелярские товары. Товары для настоящих мужчин, лучших отцов и мам.


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У магазина есть курьеры. Если хотите сэкономить, воспользуйтесь самовывозом.

 

 

 

Способы оплаты стандартные:

 

  • наличными курьеру;

  • карточной при оформлении на сайте.

Юридические компании проводят безналичные расчеты, получают счёт-фактуры. При больших заказах возможны скидки, но об этом лучше договариваться с менеджерами компании.

 

У бренда есть розничные точки. Придите в магазин и самостоятельно и выберите презент для любого торжества.

 

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