Домашний уют – важная составляющая для любой семьи. Он складывается из правильно подобранной мебели, текстиля, освещения. Помочь с этим вопросом готов интернет-магазин DSKLAD – дизайнерская мебель на любой вкус качественно преобразит любое помещение. Приятно радует возможность проверки товара при получении, а также отслеживание всех заказов.

Немного о компании

Дизайн склад – интернет-магазин, стулья, диваны или домашний текстиль в котором можно приобрести с доставкой по всей России. Магазин работает с 2014 года и отличается не только огромным ассортиментом, но и многочисленным участием в телепередачах, связанных с интерьером: «Квартирный вопрос», «Дачный ответ», «Школа ремонта» и др.