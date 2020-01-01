Интернет-магазин dealextreme (существует с 2006 года) представляет собой всемирно известную китайскую торговую площадку, где можно приобрести товар с бесплатной доставкой по всему миру. Тут можно купить, как обычные полезные мелочи (косметика, все для дома), так и брендовые вещи. В ассортименте имеются товары для дома, одежда, обувь, автотовары, гаджеты, компьютеры, мебель и многое другое.