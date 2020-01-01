Промокоды Dx.com | Ноябрь 2020
Экономим на покупках в DX с купонами
Интернет-магазин dealextreme (существует с 2006 года) представляет собой всемирно известную китайскую торговую площадку, где можно приобрести товар с бесплатной доставкой по всему миру. Тут можно купить, как обычные полезные мелочи (косметика, все для дома), так и брендовые вещи. В ассортименте имеются товары для дома, одежда, обувь, автотовары, гаджеты, компьютеры, мебель и многое другое.
Оплата возможна с помощью различных банковских карт: VISA, MasterCard, American Express. Также можно оплатить через PayPal.
Выбирают этот ресурс по нескольким причинам:
- широкий выбор товаров от эконом до люкс класса;
- доступная цена – если сравнивать с местными магазинами, то на DX удастся заказать аналогичный товар по более привлекательной цене;
- возможность купить оригинальные вещи, которых не увидишь в местных бутиках.
Экономим с купонами в DX
Промокод dx.com представляет собой код, состоящий из букв и цифр, который может быть дан на скидку или какой-либо иной бонус. Для того чтобы воспользоваться кодом купона, следует зарегистрироваться на BeriBuy. Также на данном сервисе вы сможете копить кэшбэк DX. Для этого следует перейти в интернет-магазин через наш сервис.
Не забывайте, что самые жаркие распродажи проходят по таким дням, как КиберПонедельник и Черная Пятница. В эти дни скидки могут достигать до 90%.
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