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Курсы City Business School: бизнес-образование для каждого

Современная платформа адаптивного образования Сити бизнес скул поможет узнать, каких компетенций вам не достает для карьерного прогресса, и прокачать их до максимума. 56 курсов и 345 практических заданий и тестов доступны для изучения в режиме онлайн.

Отличительные особенности платформы

Площадка активно готовит управленцев, которые смогут руководить предприятием в любых условиях и принимать неординарные решения. Школа для бизнеса отличительна следующими плюсами:

  • Более 160 тысяч учеников
  • Директорские программы, повышение квалификации и переподготовка
  • Авторские методики прокачки личности и Soft skills
  • Возможность учиться дистанционно из любой точки мира

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