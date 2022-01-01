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Промокоды ЕАПТЕКА (Eapteka) | Август 2022

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ЕАПТЕКА.ру: заказ лекарств с доставкой на дом

Подумайте о здоровье вас и ваших близких уже сегодня, подобрав все нужное для профилактики и для экстренных случаев, собрав домашнюю аптечку. Сделать это можно, не выходя из дома – достаточно оформить заказ лекарств на платформе EAPTEKA.

О компании и ассортименте

ЕАПТЕКА – открытая в 2000 году компания, которая является одной из крупнейших интернет-аптек – ассортимент включает более 50 тысяч товарных позиций. Компания работает с 270 проверенными дистрибьюторами и более, чем со 100 крупнейшими производителями, заключены прямые контракты на поставку. В мобильном приложении, либо на сайте ЕАПТЕКА заказать лекарства через интернет можно в более, чем 70 городах России, с доставкой на дом, либо с удобной возможностью самовывоза как в аптеках сети (около 100 штук), так и в партнерских (около 1000 штук).

Стоить отметить ключевые преимущества сервиса: круглосуточная доставка, наличие сертификатов качества для каждого лекарства, строгие соблюдения условий хранения и транспортировки лекарственных препаратов, возможность использовать на сайте ЕАПТЕКА промокоды на скидку.

Среди главных достижений компании – «Премия Рунета 2020» за удобный сервис, 1-е место в номинации «Прорыв года» в категории «Аптеки и розница», а также включение фирмы в перечень социально значимых интернет-ресурсов в России в 2020 году.

В ассортименте доступны следующие товары:

  • Лекарства, витамины и БАДы
  • Товары для гигиены и красоты
  • Линзы, медтовары и медтехника
  • Все для мам и малышей

ЕАПТЕКА.ру заказ лекарств с доставкой

Все особенности доставки и оплаты

Возможности доставки и самовывоза подобраны так, чтобы каждый покупатель нашел удобный вариант. Всего в течение двух часов с момента заказа возможна экспресс-доставка курьером прямо на дом, при этом покупатель может выбрать удобный временной интервал на протяжении дня. В день доставки обязательно приходит СМС с телефоном курьера, и непосредственно перед тем, как направиться к клиенту, курьер обязательно позвонит и уточнит, можете ли вы принять заказ. Оплатить ваш заказ можно как банковской картой на сайте, так и наличными курьеру при получении.

Промокод ЕАПТЕКА – не упускайте экономию

Если вы планируете попробовать заказать медикаменты в данной онлайн-маркете, подберите для платформы ЕАПТЕКА промокод на 1 заказ. Постоянные покупатели, оформляющие повторный заказ, тоже смогут сэкономить. Найти любые промокоды на скидку поможет проверенный агрегатор BeriBuy – в его каталоге публикуются только актуальные купоны, которые можно сразу копировать и пользоваться для выгодного заказа. Промокод представляет собой комбинацию из букв и цифр, которая действует короткий период времени и дает покупателю возможность экономии, а магазину – лояльных клиентов. Поскольку купонами можно пользоваться при каждом заказе, обязательно сохраните сайт BeriBuy, чтобы искать новый купон ЕАПТЕКА всего за пару минут!

EAPTEKA промокод

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