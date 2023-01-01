Easy English - школа английского по авторским методикам передовых педагогических технологий. Всего за 2 месяца обучения учащийся может овладеть разговорной речью, читать произведения и писать тексты. Курс Easy English рассчитан для детей от 3 до 15 лет. Занятия проходят в игровом формате для лучшего усвоения учебного материала.

Первый сервис в РФ предлагает курсы у профильных преподавателей-педагогов: всего за 2 месяца любой ребенок сможет уверенно заговорить, писать и читать на одном из самых распространенных языков в мире.

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