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Промокоды EasyEnglish | Март 2023

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Easy English - школа английского по авторским методикам передовых педагогических технологий. Всего за 2 месяца обучения учащийся может овладеть разговорной речью, читать произведения и писать тексты. Курс Easy English рассчитан для детей от 3 до 15 лет. Занятия проходят в игровом формате для лучшего усвоения учебного материала.

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