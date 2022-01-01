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Промокоды Ebaconline | Январь 2022
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EBAC online: обучение новым профессиям

Онлайн-школа EBAC – цифровая платформа, позволяющая осваивать новые цифровые профессии из любой точки света. Британская школа творческих искусств и технологий EBAC поможет каждому получить желаемую специализацию.

Ассортимент курсов и вебинаров

Площадка предлагает не только длительные программы с нуля, но и короткие интенсивы и вебинары. На выбор студентов доступны следующие направления:

  • Дизайн
  • Бизнес
  • Игры
  • Маркетинг
  • Программирование
  • Аудио- и видеопрофессии

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