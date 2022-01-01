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EBAC online: обучение новым профессиям
Онлайн-школа EBAC – цифровая платформа, позволяющая осваивать новые цифровые профессии из любой точки света. Британская школа творческих искусств и технологий EBAC поможет каждому получить желаемую специализацию.
Ассортимент курсов и вебинаров
Площадка предлагает не только длительные программы с нуля, но и короткие интенсивы и вебинары. На выбор студентов доступны следующие направления:
- Дизайн
- Бизнес
- Игры
- Маркетинг
- Программирование
- Аудио- и видеопрофессии
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