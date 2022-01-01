Площадка предлагает не только длительные программы с нуля, но и короткие интенсивы и вебинары. На выбор студентов доступны следующие направления:

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