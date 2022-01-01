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Ассортимент направлений для изучения
Основанная в 2015 году школа красоты Эколь успешно помогает готовить мастеров в сфере бьюти-индустрии. Среди наиболее популярных курсов, которые можно пройти на платформе:
- Визаж, массаж и SPA
- Мода и стиль, шитье
- Маникюр и педикюр
- Эстетическая и аппаратная косметология
- Парикмахерское искусство
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