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Академия красоты Эколь – новые профессии для каждого

Сменить профессию на более оплачиваемую и интересную никогда не поздно. Особенно, если хочется попробовать себя в творческой бьюти-сфере. Школа Ecole учит настоящих мастеров своего дела, способных начать хорошо зарабатывать уже через два месяца.

Ассортимент направлений для изучения

Основанная в 2015 году школа красоты Эколь успешно помогает готовить мастеров в сфере бьюти-индустрии. Среди наиболее популярных курсов, которые можно пройти на платформе:

  • Визаж, массаж и SPA
  • Мода и стиль, шитье
  • Маникюр и педикюр
  • Эстетическая и аппаратная косметология
  • Парикмахерское искусство

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Где искать промокод Эколь

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