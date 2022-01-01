Поход по супермаркетам и приготовление обедов и ужинов ежедневно отнимают массу сил и времени. Чтобы иногда расслабиться и позволить себе больше свободного времени, загляните на сервис Яндекс Еда с бесплатной доставкой на дом.

Немного об истории организации

Сервис быстрого заказа еды был основан компанией Яндекс в 2018 году. Начав с Москвы и чуть позже добавив к ней Санкт-Петербург, сеть вскоре распространилась на 186 городов России и объединила в себе более 39 тысяч ресторанов, пекарен, продуктовых магазинов, гипермаркетов и кафе. Сервис настолько активно начал пользоваться популярностью, что уже за 2020 год компания получила доход в размере 24 миллиарда рублей. Яндекс Еда активно развивает свой клиентский сервис, чтобы пользоваться платформой было максимально удобно – так например, активно разрабатываются такие услуги, как электронные чаевые, оплата по QR-коду и многое другое.

О платформе и главных особенностях

Сервис Yandex Eda – идеальное решение для тех, кто предпочитать заказывать вкусные блюда из любимых кафе и ресторанов прямо на дом. Здесь можно оформить пиццу, роллы и многое другое из множества популярных заведений на выбор. Пользователь может сам выбирать заведение по требуемому времени доставки, либо осуществлять поиск по любимым блюдам – система покажет, где можно их заказать, позволяя выгодно сравнить стоимость в разных заведениях.

Отметим ключевые преимущества сервиса Yandex Eda для клиентов:

Возможность получать за заказы баллы Яндекс Плюса и рассчитываться ими

Доставка всего от получаса – еще быстрее можно получить свой заказ при самовывозе

Первая пешая доставка для клиента – бесплатная

Легкое отслеживание всех этапов заказа через мобильное приложение

Огромное количество акций и скидок, возможность заказать доставку Яндекс Еда дешевле по промокоду

Как получить и потратить бонусы Яндекс Плюс

Программа лояльности Яндекс Плюс очень проста: за заказ готовых блюд или продуктов пользователь может получить до 7% кэшбэка у части партнеров, 1 балл равняется 1 рублю. Такие же баллы можно получать и за пользование другими сервисами Яндекса (Такси, Лавка, Go и др.). Накопленную сумму вы можете потратить на оплату новых заказов – баллы хранятся на личном счете 3 года с даты их зачисления. При оплате вы можете комбинировать баллы Yandex Plus с обычными деньгами и промокодами, либо полностью рассчитаться баллами, если их хватает на вашем счете.