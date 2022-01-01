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Промокоды Яндекс Еда | Декабрь 2022

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Доставка еды и обедов Яндекс Еда: быстро, вкусно, недорого

Поход по супермаркетам и приготовление обедов и ужинов ежедневно отнимают массу сил и времени. Чтобы иногда расслабиться и позволить себе больше свободного времени, загляните на сервис Яндекс Еда с бесплатной доставкой на дом.

Немного об истории организации

Сервис быстрого заказа еды был основан компанией Яндекс в 2018 году. Начав с Москвы и чуть позже добавив к ней Санкт-Петербург, сеть вскоре распространилась на 186 городов России и объединила в себе более 39 тысяч ресторанов, пекарен, продуктовых магазинов, гипермаркетов и кафе. Сервис настолько активно начал пользоваться популярностью, что уже за 2020 год компания получила доход в размере 24 миллиарда рублей. Яндекс Еда активно развивает свой клиентский сервис, чтобы пользоваться платформой было максимально удобно – так например, активно разрабатываются такие услуги, как электронные чаевые, оплата по QR-коду и многое другое.

О платформе и главных особенностях

Сервис Yandex Eda – идеальное решение для тех, кто предпочитать заказывать вкусные блюда из любимых кафе и ресторанов прямо на дом. Здесь можно оформить пиццу, роллы и многое другое из множества популярных заведений на выбор. Пользователь может сам выбирать заведение по требуемому времени доставки, либо осуществлять поиск по любимым блюдам – система покажет, где можно их заказать, позволяя выгодно сравнить стоимость в разных заведениях.

Отметим ключевые преимущества сервиса Yandex Eda для клиентов:

  • Возможность получать за заказы баллы Яндекс Плюса и рассчитываться ими
  • Доставка всего от получаса – еще быстрее можно получить свой заказ при самовывозе
  • Первая пешая доставка для клиента – бесплатная
  • Легкое отслеживание всех этапов заказа через мобильное приложение
  • Огромное количество акций и скидок, возможность заказать доставку Яндекс Еда дешевле по промокоду

Eda Yandex.ru доставка еды

Как получить и потратить бонусы Яндекс Плюс

Программа лояльности Яндекс Плюс очень проста: за заказ готовых блюд или продуктов пользователь может получить до 7% кэшбэка у части партнеров, 1 балл равняется 1 рублю. Такие же баллы можно получать и за пользование другими сервисами Яндекса (Такси, Лавка, Go и др.). Накопленную сумму вы можете потратить на оплату новых заказов – баллы хранятся на личном счете 3 года с даты их зачисления. При оплате вы можете комбинировать баллы Yandex Plus с обычными деньгами и промокодами, либо полностью рассчитаться баллами, если их хватает на вашем счете.

Чем примечательны промокоды Яндекс Еда

Если вы не упускаете возможность сэкономить, обязательно подберите актуальные промокоды Yandex Eda. Они представляют собой буквенно-цифровые комбинации с ограниченным сроком действия и дают покупателям выгодную скидку, бесплатную доставку или другие приятные бонусы. Все актуальные купоны Яндекс Еда уже размещены в каталоге надежного сервиса-агрегатора BeriBuy. Вам остается только выбрать самый интересный промокод (на BeriBuy есть даже промокод на первый заказ в Яндекс Еда), скопировать его и указать в корзине при оформлении онлайн-заказа.

Для вашего удобства все промокоды на сайте BeriBuy актуализируются каждый день, поэтому вы не потратите время на лишние проверки. Поскольку пользоваться кодами можно при каждом новом заказе – возьмите проверенный сервис промокодов BeriBuy на заметку и экономьте на максимум во всем!

Яндекс Еда промокод на первый заказ

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