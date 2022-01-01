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Курсы Eduson academy: выбирайте востребованные профессии

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О компании

В компании Eduson academy обучение успешно обучились более 370 тысяч человек. Здесь предлагаются только актуальные направления обучения – бухгалтерия, маркетинг, продажи, Soft skills и даже работа с Excel.

Ключевые преимущества этой школы:

  • Интерактивные уроки с кейсами и тренажерами
  • Преподаватели – эксперты ведущих отечественных и зарубежных компаний
  • Наличие бесплатных занятий для оценки качества

Eduson academy обучение

Среди наиболее востребованных курсов – основы бизнес-аналитики и Soft skills для руководителя. Эти курсы позволяют научиться всё качественно анализировать и мотивировать свою команду на эффективный результат.

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