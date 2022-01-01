Промокоды Eduson Academy | Апрель 2022
Курсы Eduson academy: выбирайте востребованные профессии
В режиме онлайн сегодня можно не только прокачать свои навыки, но и кардинально поменять профессию. Площадка Эдусон академия – ваш надежный помощник в выборе наиболее востребованных сфер!
О компании
В компании Eduson academy обучение успешно обучились более 370 тысяч человек. Здесь предлагаются только актуальные направления обучения – бухгалтерия, маркетинг, продажи, Soft skills и даже работа с Excel.
Ключевые преимущества этой школы:
- Интерактивные уроки с кейсами и тренажерами
- Преподаватели – эксперты ведущих отечественных и зарубежных компаний
- Наличие бесплатных занятий для оценки качества
Среди наиболее востребованных курсов – основы бизнес-аналитики и Soft skills для руководителя. Эти курсы позволяют научиться всё качественно анализировать и мотивировать свою команду на эффективный результат.
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