Найти дело, которым ты хочешь заниматься всю жизнь, бывает сложно. Существует множество вариантов, которые могут помочь. Из них выделяется уникальный сервис Эдвика - профессиональная траектория.

О компании

Edwica — это карьерная траектория с инновационным подходом. Она подскажет, как построить карьерный путь, основываясь на ваших навыках, образовании, опыте и желаниях, с помощью искусственного интеллекта. Затем образовательная экосистема предложит поэтапный план развития и подберет подходящие запрос вакансии. Фирма является победителем международной премии «‎Искусственный интеллект 2023»‎.

Что предлагает траектория:

С легкостью подберет подходящую профессию по регионам

Осуществит подбор образовательных материалов

Составит план задач и разобьет его на этапы

Поможет создать резюме и передаст работодателям

Предоставляет возможность пройти курсы крупнейших онлайн-школ или разместить собственные

Кому подойдет Edwica

Ей может воспользоваться школьник, планирующий определиться с будущей профессией. Или молодой специалист, который ищет курсы для повышения квалификации. Также она подходит преподавателям, которые хотят поделиться знаниями и получить дополнительный заработок. Если нужна работа мечты или продвижение по карьерной лестнице — площадка с радостью поможет.

Преимущества: