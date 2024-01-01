Промокоды Edwica | Апрель 2024
Промокоды Edwica — прокачай свои навыки
Найти дело, которым ты хочешь заниматься всю жизнь, бывает сложно. Существует множество вариантов, которые могут помочь. Из них выделяется уникальный сервис Эдвика - профессиональная траектория.
О компании
Edwica — это карьерная траектория с инновационным подходом. Она подскажет, как построить карьерный путь, основываясь на ваших навыках, образовании, опыте и желаниях, с помощью искусственного интеллекта. Затем образовательная экосистема предложит поэтапный план развития и подберет подходящие запрос вакансии. Фирма является победителем международной премии «Искусственный интеллект 2023».
Что предлагает траектория:
- С легкостью подберет подходящую профессию по регионам
- Осуществит подбор образовательных материалов
- Составит план задач и разобьет его на этапы
- Поможет создать резюме и передаст работодателям
- Предоставляет возможность пройти курсы крупнейших онлайн-школ или разместить собственные
Кому подойдет Edwica
Ей может воспользоваться школьник, планирующий определиться с будущей профессией. Или молодой специалист, который ищет курсы для повышения квалификации. Также она подходит преподавателям, которые хотят поделиться знаниями и получить дополнительный заработок. Если нужна работа мечты или продвижение по карьерной лестнице — площадка с радостью поможет.
Преимущества:
- База из 5 000 профессий и 40 млн вакансий
- Возможность активации промокодов
- Скидка на первый месяц пользования сервисом
- Помощь опытных специалистов из разных областей
- Подбор вакансий с 8 сайтов занятости
- Самый большой образовательный маркетплейс
Промокоды Edwica — карьера без преград
Промокоды на сегодня уже есть на сайте BeriBuy. Обязательно активируйте купоны на скидку: благодаря им можно не только построить карьеру мечты или улучшить личностные навыки, но и сэкономить. Ваше будущее — в ваших руках.
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