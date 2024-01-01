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Промокоды Edwica | Апрель 2024

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Промокоды Edwica — прокачай свои навыки

Найти дело, которым ты хочешь заниматься всю жизнь, бывает сложно. Существует множество вариантов, которые могут помочь. Из них выделяется уникальный сервис Эдвика - профессиональная траектория.

О компании

Edwica — это карьерная траектория с инновационным подходом. Она подскажет, как построить карьерный путь, основываясь на ваших навыках, образовании, опыте и желаниях, с помощью искусственного интеллекта. Затем образовательная экосистема предложит поэтапный план развития и подберет подходящие запрос вакансии. Фирма является победителем международной премии «‎Искусственный интеллект 2023»‎.

Что предлагает траектория:

  • С легкостью подберет подходящую профессию по регионам
  • Осуществит подбор образовательных материалов
  • Составит план задач и разобьет его на этапы
  • Поможет создать резюме и передаст работодателям
  • Предоставляет возможность пройти курсы крупнейших онлайн-школ или разместить собственные

Эдвика промокоды на карьерную консультацию

Кому подойдет Edwica

Ей может воспользоваться школьник, планирующий определиться с будущей профессией. Или молодой специалист, который ищет курсы для повышения квалификации. Также она подходит преподавателям, которые хотят поделиться знаниями и получить дополнительный заработок. Если нужна работа мечты или продвижение по карьерной лестнице — площадка с радостью поможет.

Преимущества:

  • База из 5 000 профессий и 40 млн вакансий
  • Возможность активации промокодов
  • Скидка на первый месяц пользования сервисом
  • Помощь опытных специалистов из разных областей
  • Подбор вакансий с 8 сайтов занятости
  • Самый большой образовательный маркетплейс

Промокоды Edwica — карьера без преград

Промокоды на сегодня уже есть на сайте BeriBuy. Обязательно активируйте купоны на скидку: благодаря им можно не только построить карьеру мечты или улучшить личностные навыки, но и сэкономить. Ваше будущее — в ваших руках.

Купоны на скидку Эдвика ру карьерная траектория

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