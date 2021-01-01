Перед сдачей ЕГЭ каждому ученику важно пройти тщательную подготовку и подтянуть свои навыки по выбранным предметам. Высокие баллы существенно повышают шансы поступления в интересующий ВУЗ. Будь то математика или физика, помочь с качественным обучением по любому предмету может ЕГЭ-Студия, лидер по подготовке к поступлению в ВУЗы. А промокоды в данную студию – хороший шанс сэкономить на оплате, не экономя при этом на качестве обучения!

Информация о компании

Центр подготовки «ЕГЭ-Студия» работает с 2008 года, специализируясь на подготовке по любому школьному предмету. Больше половины преподавателей – кандидаты наук, авторы книг и методических пособий. Так например, в фирме «ЕГЭ-Студия» Анна Малкова, преподаватель с 25-летним стажем, обучает математике и параллельно выпускает книги и справочники о подготовке к экзаменам. Филиалы компании открыты уже в 9 городах России, не менее активно развивается и онлайн-платформа.

Любой желающий может подобрать и заказать на сайте:

Онлайн-курсы подготовки к ЕГЭ по всем предметам

Авторские видеокурсы по ЕГЭ и ГИА

Обучающие материалы, тренинг и курсы для репетиторов

Промокод ЕГЭ-Студия для получения скидок

Если ждать выгодной акции, можно потерять драгоценное время для подготовки к экзаменам. Но это не повод отказаться от экономии – используя специальные промокоды, можно получать крупные скидки на любые онлайн-курсы в ЕГЭ-Студии. Промокод – это комбинация символов, действующая ограниченный период времени и используемая при онлайн-заказах для повышения лояльности покупателя. Найти подобный код можно на проверенных и безопасных сайтах вроде площадки БериБай, чтобы не терять время на проверку актуальности промокодов.

Пользоваться промокодами на сайте ЕГЭ-Студия просто: скопировав на БериБай подходящий промокод, необходимо перейти на сайт ЕГЭ-Студии и выбрать нужные вам онлайн-курсы или материалы. Добавив их в корзину и перейдя к оплате, нужно найти слева оранжевую строку «Есть промокод?». Развернув ее, понадобится вставить скопированную комбинацию и нажать кнопку «применить», чтобы ваша скидка была учтена перед оплатой. Если вам или вашим детям нужно подтянуть математику профильного уровня, в «ЕГЭ-Студии» промокоды помогут сделать это гораздо дешевле. Перед активацией кода обязательно читайте его условия – одни промокоды действуют без ограничений, для активации других нужно совершить онлайн-заказ не менее определенной суммы.

Достижения компании

За время своей работы ЕГЭ-Студия продемонстрировала отличные результаты: