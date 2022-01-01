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Промокоды еКапуста (eKapusta) | Март 2022

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е Капуста: займы онлайн на карту для каждого

Если денег не хватило на важную покупку или неотложные платежи, стоит задуматься о возможности микрозайма. Это куда практичнее обычного кредита, ведь вы можете варьировать суммы и сроки, а также оформить заявку онлайн – не понадобится даже вставать с дивана. Один из наиболее популярных сервисов – МФО еКапуста.

О площадке

Сайт еКапуста работает больше 10 лет, компания входит в Государственный реестр МФО и имеет соответствующую лицензию на микрофинансовую деятельность. Здесь успешно получили средства более 8 миллионов человек. Сервис предлагает максимально просто схему: регистрация на сайте, заполнение заявки и получение денег. При этом клиенту сразу известна полная стоимость микрозайма. Процентная ставка за пользование сервисом составляет 0,99% в день. Каждому пользователю гарантирована полная анонимность и сохранность личных данных.

Главные достоинства сервиса:

  • Возможность оформления заявки с любого устройства
  • Увеличение максимальной суммы для постоянных клиентов (если для вас интересно, сколько дают после второго займа, сайт покажет доступную сумму именно для вас при заполнении заявки)
  • Работа круглосуточно с моментальным принятием решения
  • Доступность займов на всей территории России, где есть доступ в Интернет

е капуста займы онлайн на карту

Особенности подачи заявки, получения и возврата денег

Условия займа не содержат особых требований, кроме возраста от 18 лет, гражданства РФ и наличия паспорта. В среднем, на заполнение онлайн-заявки на площадке уходит не более 10 минут. После короткой регистрации и отправки заявки, система мгновенно проанализирует ее по тысячам параметров и выдаст решение. Взять кредит в е Капуста можно на сумму от 100 рублей до 30 тысяч рублей, сроком от 7 до 21 дня. При положительном ответе получить деньги можно на банковскую карточку, электронные кошельки ЮMoney или QIWI, а также по системам переводов Золотая Корона и Contact.

Возвращать сумму тоже несложно, на выбор предлагаются варианты оплаты карточкой и электронными кошельками, банковским переводом, в пунктах системы Контакт, через сервис Единая Касса, через терминалы Связной, Евросеть и др. Микрозайм гасится единым платежом в конце срока, вместе с начисленными процентами. Оформляя в еКапуста займ онлайн на карту, также возможно совершать частичное или полное досрочное погашение, чтобы отдать меньше процентов. А если вы не укладываетесь в срок, на сайте есть возможность продления срока текущего микрозайма – сделать это можно в любое время. Что касается услуги «рефинансирование займов», на этой площадке она отсутствует.

ВАЖНО: ваш первый микрозайм е Капуста поможет взять под 0%. Единственное условие – возврат займа в назначенный срок. Не пропустите погашение займа и пользуйтесь заемными средствами абсолютно бесплатно!

Где искать для сервиса eKapusta промокод

Сервис онлайн-займов еКапуста разрешает использование промокодов – с их помощью можно оформить займ мгновенно по сниженной процентной ставке. Подобрать для сайта еКапуста промокоды на сегодня поможет проверенная площадка BeriBuy. Здесь ежедневно публикуются купоны для разных магазинов и сервисов. Вам просто понадобится скопировать заинтересовавший купон на скидку и указать его при заполнении заявки. Также на BeriBuy можно подобрать для е Капуста промокод, с которым можно выгодно продлить займ или оформить повторный. В eKapusta займ без процентов оформить получится у каждого (речь про первый займ) – достаточно только применить купон!

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Партнерская программа сервиса

Для тех, кому бывает необходимо срочно на карту взять займ, еКапуста предлагает участие в удобной партнерской программе. Каждый пользователь после регистрации на сайте получает свой уникальный код. Поделившись им с друзьями, можно получать до 500 бонусных рублей на счет за каждого друга, который тоже пройдет регистрацию и оформит микрозайм. Накопленными деньгами можно оплачивать все услуги сервиса еКапуста – например, погасить проценты. Друг по вашему приглашению тоже получит скидку на его первый займ в размере 30% от его стоимости (но не более 500 рублей).

Планируя оформить на сайте еКапуста займ без процентов на карту, не забывайте предварительно заглянуть на платформу BeriBuy и забрать промокод еКапуста – займ с ним будет максимально выгодным!

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