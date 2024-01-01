Промокоды Эльбрус Буткемп | Октябрь 2024
Промокоды Эльбрус Буткемп — ваш путь к успеху и выгоде начинается здесь
ИТ-направление активно развивается, меняя реальность каждую секунду, а спрос на квалифицированных специалистов увеличивается день ото дня. Но при выборе образовательных программ многие сталкиваются с трудностями: нехватка времени, страх перед неудачей или сомнения в том, что удастся найти работу после обучения.
Онлайн-школа Elbrus Bootcamp предлагает решить эти проблемы через гибкое и доступное образование с поддержкой в трудоустройстве. Онлайн-обучение Elbrusboot адаптировано для людей с любым уровнем подготовки и знакомит с новыми специальностями пошагово, делая процесс изучения удобным и доступным. Начните учиться с выгодой прямо сейчас, используя промокоды ElbrusBootcamp.
О компании
Эльбрус Буткемп предоставляет обучение IT-специалистов с нуля c трудоустройством в формате буткемпа. Это значит, что в течение трех месяцев интенсива будущий программист полностью погружается в область разработки. Он на практике осваивает востребованную профессию и завершает обучение, имея уже готовое портфолио с проектами. Более 2000 студентов прошли онлайн-обучение в ElbrusBootcamp за 5 лет и уже работают в топовых фирмах.
Спустя всего несколько месяцев после окончания курсов Эльбрус Буткемп 86% выпускников находят работу, а их средняя зарплата составляет 141 тысячу рублей. Платформа обучает востребованным направлениям, таким как веб-разработчик, Data Science, UX/UI-дизайн и Javascript.
Эльбрус Буткемп предлагает следующие преимущества:
- Возможность учиться онлайн или оффлайн в Санкт-Петербурге и Москве.
- Активная поддержка в поиске работы после завершения курсов.
- Квалифицированные менторы и кураторы, готовые помочь с любыми учебными вопросами.
- Преподаватели, которые регулярно повышают свою квалификацию и делятся современными знаниями и технологиями.
- Выпускники школы работают в ведущих компаниях, таких как Ozon, Газпром, МТС, VK и Сбер.
Промокоды Эльбрус Буткемп — ваш партнер в инновациях
Готовы сделать первый шаг в IT с выгодой? Сайт BeriBuy предлагает актуальные промокоды от ElbrusBoot. Не упустите свой шанс получить существенную скидку на курсы, которые откроют перед вами двери в будущую перспективную карьеру. Просто используйте купон на скидку и начните учиться с профессионалами по привлекательной цене. Станьте востребованным специалистом, экономя при этом ваши средства и время.
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