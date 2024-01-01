ИТ-направление активно развивается, меняя реальность каждую секунду, а спрос на квалифицированных специалистов увеличивается день ото дня. Но при выборе образовательных программ многие сталкиваются с трудностями: нехватка времени, страх перед неудачей или сомнения в том, что удастся найти работу после обучения.

Онлайн-школа Elbrus Bootcamp предлагает решить эти проблемы через гибкое и доступное образование с поддержкой в трудоустройстве. Онлайн-обучение Elbrusboot адаптировано для людей с любым уровнем подготовки и знакомит с новыми специальностями пошагово, делая процесс изучения удобным и доступным. Начните учиться с выгодой прямо сейчас, используя промокоды ElbrusBootcamp.

О компании

Эльбрус Буткемп предоставляет обучение IT-специалистов с нуля c трудоустройством в формате буткемпа. Это значит, что в течение трех месяцев интенсива будущий программист полностью погружается в область разработки. Он на практике осваивает востребованную профессию и завершает обучение, имея уже готовое портфолио с проектами. Более 2000 студентов прошли онлайн-обучение в ElbrusBootcamp за 5 лет и уже работают в топовых фирмах.

Спустя всего несколько месяцев после окончания курсов Эльбрус Буткемп 86% выпускников находят работу, а их средняя зарплата составляет 141 тысячу рублей. Платформа обучает востребованным направлениям, таким как веб-разработчик, Data Science, UX/UI-дизайн и Javascript.

Эльбрус Буткемп предлагает следующие преимущества: