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Промокоды Эльбрус Буткемп | Октябрь 2024

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Промокоды Эльбрус Буткемп — ваш путь к успеху и выгоде начинается здесь

ИТ-направление активно развивается, меняя реальность каждую секунду, а спрос на квалифицированных специалистов увеличивается день ото дня. Но при выборе образовательных программ многие сталкиваются с трудностями: нехватка времени, страх перед неудачей или сомнения в том, что удастся найти работу после обучения.

Онлайн-школа Elbrus Bootcamp предлагает решить эти проблемы через гибкое и доступное образование с поддержкой в трудоустройстве. Онлайн-обучение Elbrusboot адаптировано для людей с любым уровнем подготовки и знакомит с новыми специальностями пошагово, делая процесс изучения удобным и доступным. Начните учиться с выгодой прямо сейчас, используя промокоды ElbrusBootcamp.

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О компании

Эльбрус Буткемп предоставляет обучение IT-специалистов с нуля c трудоустройством в формате буткемпа. Это значит, что в течение трех месяцев интенсива будущий программист полностью погружается в область разработки. Он на практике осваивает востребованную профессию и завершает обучение, имея уже готовое портфолио с проектами. Более 2000 студентов прошли онлайн-обучение в ElbrusBootcamp за 5 лет и уже работают в топовых фирмах.

Спустя всего несколько месяцев после окончания курсов Эльбрус Буткемп 86% выпускников находят работу, а их средняя зарплата составляет 141 тысячу рублей. Платформа обучает востребованным направлениям, таким как веб-разработчик, Data Science, UX/UI-дизайн и Javascript.

Эльбрус Буткемп предлагает следующие преимущества:

  • Возможность учиться онлайн или оффлайн в Санкт-Петербурге и Москве.
  • Активная поддержка в поиске работы после завершения курсов.
  • Квалифицированные менторы и кураторы, готовые помочь с любыми учебными вопросами.
  • Преподаватели, которые регулярно повышают свою квалификацию и делятся современными знаниями и технологиями.
  • Выпускники школы работают в ведущих компаниях, таких как Ozon, Газпром, МТС, VK и Сбер.

Промокоды Эльбрус Буткемп — ваш партнер в инновациях

Готовы сделать первый шаг в IT с выгодой? Сайт BeriBuy предлагает актуальные промокоды от ElbrusBoot. Не упустите свой шанс получить существенную скидку на курсы, которые откроют перед вами двери в будущую перспективную карьеру. Просто используйте купон на скидку и начните учиться с профессионалами по привлекательной цене. Станьте востребованным специалистом, экономя при этом ваши средства и время.

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