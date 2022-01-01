Промокоды Elementaree (Элементари) | Март 2022
Elementaree: ужин за 15 минут, как от шеф-повара
Стоять у плиты часами любит далеко не каждый. Но благодаря доставке Elementaree можно готовить не хуже, чем шеф-повар, и тратить на это около 15 минут, не продумывая все ингредиенты и этапы.
О компании
Элементари - доставка еды с рецептами на любой вкус. Здесь можно заказывать не только набор продуктов для первых и вторых блюд, но и постные рецепты, выпечку и десерты, варианты для ЗОЖ и для людей с особенностями здоровья. При заказе можно отмечать личные предпочтения – например, убрать из рецепта лук.
Начать питаться вкусно и без затрат очень просто:
- Вы выбираете любимые блюда
- На дом привозят готовые набор ингредиентов, включая соусы и маринады
- По приложенной инструкции вы готовите обед ресторанного уровня за 15 минут
В топе продаж – семейный набор на двух человек, куда входит пять разных блюд по две порции.
Промокод Элементари – скидка у вас в кармане
Чтобы экономить бюджет и тратить меньше на заказ еды, пригодится скидочный промокод Elementaree. Его необходимо указывать в корзине перед оплатой. Искать подобные купоны на скидку удобно на проверенном сервисе промокодов BeriBuy. Здесь все комбинации ежедневно актуальны – просто выбирайте самую выгодную, и готовая еда на дом достанется по самой «вкусной» цене!
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