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Промокоды Elementaree (Элементари) | Март 2022

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Elementaree: ужин за 15 минут, как от шеф-повара

Стоять у плиты часами любит далеко не каждый. Но благодаря доставке Elementaree можно готовить не хуже, чем шеф-повар, и тратить на это около 15 минут, не продумывая все ингредиенты и этапы. 

О компании

Элементари - доставка еды с рецептами на любой вкус. Здесь можно заказывать не только набор продуктов для первых и вторых блюд, но и постные рецепты, выпечку и десерты, варианты для ЗОЖ и для людей с особенностями здоровья. При заказе можно отмечать личные предпочтения – например, убрать из рецепта лук.

Начать питаться вкусно и без затрат очень просто:

  • Вы выбираете любимые блюда
  • На дом привозят готовые набор ингредиентов, включая соусы и маринады
  • По приложенной инструкции вы готовите обед ресторанного уровня за 15 минут

Доставка еды Elementaree

В топе продаж – семейный набор на двух человек, куда входит пять разных блюд по две порции.

Промокод Элементари – скидка у вас в кармане

Чтобы экономить бюджет и тратить меньше на заказ еды, пригодится скидочный промокод Elementaree. Его необходимо указывать в корзине перед оплатой. Искать подобные купоны на скидку удобно на проверенном сервисе промокодов BeriBuy. Здесь все комбинации ежедневно актуальны – просто выбирайте самую выгодную, и готовая еда на дом достанется по самой «вкусной» цене!

Промокод Elementaree

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