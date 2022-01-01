В топе продаж – семейный набор на двух человек, куда входит пять разных блюд по две порции.

Элементари - доставка еды с рецептами на любой вкус. Здесь можно заказывать не только набор продуктов для первых и вторых блюд, но и постные рецепты, выпечку и десерты, варианты для ЗОЖ и для людей с особенностями здоровья. При заказе можно отмечать личные предпочтения – например, убрать из рецепта лук.

Стоять у плиты часами любит далеко не каждый. Но благодаря доставке Elementaree можно готовить не хуже, чем шеф-повар, и тратить на это около 15 минут, не продумывая все ингредиенты и этапы.

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