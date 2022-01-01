Промокоды Elemis | Январь 2022
Элемис: интернет-магазин для здоровья и красоты вашей кожи
Чтобы кожа радовала сияющим цветом и здоровым видом, важно обеспечить ей правильный уход в виде подбора косметических средств. Косметика Элемис – находка для тех, кто предпочитает крема и сыворотки на основе натуральных ингредиентов.
Информация о компании
Elemis – это бренд №1 из класса люкс в Великобритании. Компания отличительна инновационными сочетаниями природных компонентов с современными технологиями, косметика разрабатывается с учетом особенностей кожи и потребностей (уход, акне, увлажнение и др.). Среди лучших товаров компании, вошедших в топ бестселлеров – крем для лица с морскими водорослями Про-коллаген. Клинические исследования подтвердили, что данное средство уменьшает морщины всего за 14 дней благодаря наличию в составе средиземноморских водорослей Падина Павоника.
В ассортименте интернет-магазина можно найти немало других качественных вариантов, среди которых:
- Масла, пилинги и скрабы
- Сыворотки, лосьоны и тоники
- Крема, эксфолианты, маски, гели
- Средства для мужской кожи
- Средства для снятия макияжа
Отличительные особенности магазина
Производитель косметики Elemis старается регулярно баловать покупателей приятными бонусами и удобными сервисами. Вот лишь малая часть из них:
- 5 бесплатных образцов разных средств при любой покупке в интернет-маркете
- Подарки за приглашенных друзей, которые совершат заказ
- Готовые наборы, адвент-календари и подарочные сертификаты
Промокод Elemis для ваших выгодных покупок
Планируя заказать для себя или близких самые лучшие продукты из косметики Elemis, используйте купон на скидку, чтобы получить более низкие цены. Найти актуальный промокод Элемис можно всего за пару минут на особом сервисе промокодов BeriBuy. Здесь вас будет ждать как промокод Elemis на первую покупку, так и купоны для постоянных покупателей с самыми выгодными условиями.
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