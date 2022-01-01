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Промокоды Elemis | Январь 2022
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Элемис: интернет-магазин для здоровья и красоты вашей кожи

Чтобы кожа радовала сияющим цветом и здоровым видом, важно обеспечить ей правильный уход в виде подбора косметических средств. Косметика Элемис – находка для тех, кто предпочитает крема и сыворотки на основе натуральных ингредиентов.

Информация о компании

Elemis – это бренд №1 из класса люкс в Великобритании. Компания отличительна инновационными сочетаниями природных компонентов с современными технологиями, косметика разрабатывается с учетом особенностей кожи и потребностей (уход, акне, увлажнение и др.). Среди лучших товаров компании, вошедших в топ бестселлеров – крем для лица с морскими водорослями Про-коллаген. Клинические исследования подтвердили, что данное средство уменьшает морщины всего за 14 дней благодаря наличию в составе средиземноморских водорослей Падина Павоника.

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В ассортименте интернет-магазина можно найти немало других качественных вариантов, среди которых:

  • Масла, пилинги и скрабы
  • Сыворотки, лосьоны и тоники
  • Крема, эксфолианты, маски, гели
  • Средства для мужской кожи
  • Средства для снятия макияжа

Отличительные особенности магазина

Производитель косметики Elemis старается регулярно баловать покупателей приятными бонусами и удобными сервисами. Вот лишь малая часть из них:

  • 5 бесплатных образцов разных средств при любой покупке в интернет-маркете
  • Подарки за приглашенных друзей, которые совершат заказ
  • Готовые наборы, адвент-календари и подарочные сертификаты

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