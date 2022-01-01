Промокоды Elica | Ноябрь 2022
Вытяжка для кухни Elica – бытовая техника для профессионалов
Кухня считается самым посещаемым местом в доме - стоит сделать это место максимально комфортным и приятным. Предлагаем вам уникальные бытовые системы воздухоочистки напрямую от производителя. Остановите свой выбор на качественной бытовой технике с продолжительным сроком эксплуатации, а промокоды Элика от сервиса BeriBuy сделают покупку выгодной и доступной!
Преимущества компании
В 1970 году итальянец Э. Казоли основал свой бренд, получивший огромную популярность в мире:
- оборот капитала на 2017 год составил более 479 млн. евро;
- 4800 специалистов персонала;
- производство в Польше и Мексике, Индии и Китае;
- 7 заводов с передовыми технологиями.
Кухонная вытяжка Elica считается премиальным сегментом из-за высокого уровня качества изготовления и сборки, контроля и функциональности. Дополнительно для клиента всегда действуют преимущества компании: акции и подарки, гарантийное обслуживание, широкий выбор ассортимента и оперативная доставка!
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