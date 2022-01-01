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Промокоды Elica | Ноябрь 2022

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Вытяжка для кухни Elica – бытовая техника для профессионалов

Кухня считается самым посещаемым местом в доме - стоит сделать это место максимально комфортным и приятным. Предлагаем вам уникальные бытовые системы воздухоочистки напрямую от производителя. Остановите свой выбор на качественной бытовой технике с продолжительным сроком эксплуатации, а промокоды Элика от сервиса BeriBuy сделают покупку выгодной и доступной!

Преимущества компании

В 1970 году итальянец Э. Казоли основал свой бренд, получивший огромную популярность в мире:

  • оборот капитала на 2017 год составил более 479 млн. евро;
  • 4800 специалистов персонала;
  • производство в Польше и Мексике, Индии и Китае;
  • 7 заводов с передовыми технологиями.

Вытяжка для кухни Элика

Кухонная вытяжка Elica считается премиальным сегментом из-за высокого уровня качества изготовления и сборки, контроля и функциональности. Дополнительно для клиента всегда действуют преимущества компании: акции и подарки, гарантийное обслуживание, широкий выбор ассортимента и оперативная доставка!

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