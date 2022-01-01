Широкий ассортимент, три бренда, только натуральные материалы и дизайнерские принты – интернет-магазин женской одежды Элис, распродажа в котором – не редкость, радует покупателей стильными вариантами в направлении смарт-кэжуал.

О фирме

Elis – интернет-магазин женской одежды с многолетней историей, объединяющий в себе два бренда для женщин – ELIS и LAVIS, а также мужскую марку 20LINE. Компания выпускает модные модели, которые универсально подходят как для работы, так и для прогулок.

Среди продукции компании представлены: