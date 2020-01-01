Чтобы найти в Elyts промокод на скидку придется постараться. Крупные распродажи или акции здесь проводят нечасто, но это не значит, что у вас совсем не получится сэкономить. Давайте вместе узнаем, какие скидки нам доступны, и изучим сам магазин.

О бренде

Elyts — интернет-магазин брендовой одежды. Он входит в сеть PIONEER GROUP, а эта компания уже 20 лет продает люксовые вещи от 400 мировых брендов. У нее есть 11 бутиков в крупных городах России.





Сам ElytS открыт в 2014 году. Здесь представлена одежда от всех производителей, с которыми PIONEER GROUP сотрудничает напрямую. Магазин доставляет в города России или СНГ.

Теперь высокая мода доступна в один клик.

Чем магазин отличается от конкурентов?

Линейка товаров обновляется каждый день. Вы получите вещь из новой коллекции любимого бренда через 1–2 недели после запуска продаж.





В Elyts внимательно относятся к подбору персонала. Специалисты call-центра помогут не только с оформлением или получением заказа. Все они прошли базовое обучение на стилиста и хорошо разбираются в моде.