Промокоды Elyts | Ноябрь 2020
Elyts
Чтобы найти в Elyts промокод на скидку придется постараться. Крупные распродажи или акции здесь проводят нечасто, но это не значит, что у вас совсем не получится сэкономить. Давайте вместе узнаем, какие скидки нам доступны, и изучим сам магазин.
О бренде
Elyts — интернет-магазин брендовой одежды. Он входит в сеть PIONEER GROUP, а эта компания уже 20 лет продает люксовые вещи от 400 мировых брендов. У нее есть 11 бутиков в крупных городах России.
Сам ElytS открыт в 2014 году. Здесь представлена одежда от всех производителей, с которыми PIONEER GROUP сотрудничает напрямую. Магазин доставляет в города России или СНГ.
Теперь высокая мода доступна в один клик.
Чем магазин отличается от конкурентов?
Линейка товаров обновляется каждый день. Вы получите вещь из новой коллекции любимого бренда через 1–2 недели после запуска продаж.
В Elyts внимательно относятся к подбору персонала. Специалисты call-центра помогут не только с оформлением или получением заказа. Все они прошли базовое обучение на стилиста и хорошо разбираются в моде.
Распродажа в Элитс интернет-магазин женской одежды
В первую очередь Элитс – это интернет-магазин женской одежды. Именно она представлена здесь в наибольшем ассортименте. Мужские вещи тоже не обошли стороной, но выбор уже меньше.
Самые популярные бренды на сайте:
- ARMANI;
- Roberto Cavalli;
- ISAIA;
- Versace;
- Luisa Spagnoli.
Кроме одежды, на страницах магазина можно найти сумки, головные уборы, мелкие аксессуары. Отдельно представлена одежда для мероприятий и модели Plus size.
В Elyts вы не только пополните свой гардероб, но и подберете подарок близкому. В отдельном разделе здесь собраны портмоне, футболки, рубашки, нижнее белье и парфюмерия, которые способны порадовать каждого.
Как получить промокод Элитс?
Магазин щедр на скидки и акции. На сайте есть раздел «Sale», накопительная бонусная система и подарки ко дню рождения. При оформлении заказа в корзине вы еще и найдете поле для кода на скидку.
Сюда вы можете скопировать промокод или купон Elyts. Они дают дополнительные скидки и подарки к заказу. Часто эти предложения суммируются с другими акциями компании.
Все доступные промокоды на скидку для Элитс собраны на BeriBuy.ru. Скопируйте подходящий и продолжайте свой шопинг, но уже с приятными бонусами.
Как получить кэшбэк Elyts?
Размер кэшбэка зависит от суммы заказа. Поэтому вдвойне приятно получать такой вид скидки с дорогих покупок.
Вы активируете кэшбэк, если пройдете в магазин по ссылке нашего сервиса. Добавляйте товары в корзину, оформляйте заказ, и обязательно проверьте бонусный счет после доставки.
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