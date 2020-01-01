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Elyts

Чтобы найти в Elyts промокод на скидку придется постараться. Крупные распродажи или акции здесь проводят нечасто, но это не значит, что у вас совсем не получится сэкономить. Давайте вместе узнаем, какие скидки нам доступны, и изучим сам магазин.

 

О бренде

 

Elyts — интернет-магазин брендовой одежды. Он входит в сеть PIONEER GROUP, а эта компания уже 20 лет продает люксовые вещи от 400 мировых брендов. У нее есть 11 бутиков в крупных городах России.


элитс интернет магазин женской одежды

 

 

Сам ElytS открыт в 2014 году. Здесь представлена одежда от всех производителей, с которыми PIONEER GROUP сотрудничает напрямую. Магазин доставляет в города России или СНГ.

 

 

 

Теперь высокая мода доступна в один клик.

 

 

Чем магазин отличается от конкурентов?

 

Линейка товаров обновляется каждый день. Вы получите вещь из новой коллекции любимого бренда через 1–2 недели после запуска продаж.


elyts интернет магазин брендовой одежды

 

 

В Elyts внимательно относятся к подбору персонала. Специалисты call-центра помогут не только с оформлением или получением заказа. Все они прошли базовое обучение на стилиста и хорошо разбираются в моде.

 

 

Распродажа в Элитс интернет-магазин женской одежды

В первую очередь Элитс – это интернет-магазин женской одежды. Именно она представлена здесь в наибольшем ассортименте. Мужские вещи тоже не обошли стороной, но выбор уже меньше.

 

Самые популярные бренды на сайте:

 

  • ARMANI;

  • Roberto Cavalli;

  • ISAIA;

  • Versace;

  • Luisa Spagnoli.

Кроме одежды, на страницах магазина можно найти сумки, головные уборы, мелкие аксессуары. Отдельно представлена одежда для мероприятий и модели Plus size.

 

В Elyts вы не только пополните свой гардероб, но и подберете подарок близкому. В отдельном разделе здесь собраны портмоне, футболки, рубашки, нижнее белье и парфюмерия, которые способны порадовать каждого.

 

Как получить промокод Элитс?


элитс интернет магазин женской одежды распродажа
 

Магазин щедр на скидки и акции. На сайте есть раздел «Sale», накопительная бонусная система и подарки ко дню рождения. При оформлении заказа в корзине вы еще и найдете поле для кода на скидку.

 

Сюда вы можете скопировать промокод или купон Elyts. Они дают дополнительные скидки и подарки к заказу. Часто эти предложения суммируются с другими акциями компании.


elyts промокод

 

 

 

Все доступные промокоды на скидку для Элитс собраны на BeriBuy.ru. Скопируйте подходящий и продолжайте свой шопинг, но уже с приятными бонусами.

 

 

 

Как получить кэшбэк Elyts?

 

Размер кэшбэка зависит от суммы заказа. Поэтому вдвойне приятно получать такой вид скидки с дорогих покупок.

 

Вы активируете кэшбэк, если пройдете в магазин по ссылке нашего сервиса. Добавляйте товары в корзину, оформляйте заказ, и обязательно проверьте бонусный счет после доставки.

 

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