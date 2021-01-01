Персональные занятия английским языком в режиме онлайн дают высокую результативность, чем обычные групповые уроки. На платформе EnglishDom можно самостоятельно подобрать интенсивность и тематики уроков, участвовать в разговорных клубах с носителями языка. Цена одного урока стартует всего от 790 рублей, а если применить скидочный купон – стоимость будет еще ниже.

Информация о платформе английского языка

Более 10 лет EnglishDom лидирует на рынке онлайн-школ английского языка. Обучение проходит по видеосвязи в удобное время, в мобильном приложении можно выполнять домашние задания и учить новые слова, разговорный клуб поможет быстрее отточить навыки беседы. Занятия проходят индивидуально с преподавателем, возможно выбирать как русскоязычных, так и носителей английского языка. Каждому ученику школа выделяет персонального куратора, который готов помочь во всех вопросах, касающихся обучения, в режиме 24/7. Куратор следит за прогрессом ученика и всегда корректирует программу, если в этом есть необходимость, а также перенесет либо отменит занятие, если у вас возникли непредвиденные обстоятельства. Вместе с платформой EnglishDom поставленной цели достигли свыше 50 тысяч студентов.

Компания успешно разработала 20 авторских методик обучения и предлагает различные варианты в зависимости от ваших запросов. Можно выбрать для себя:

Общие курсы – для начинающих, для продвинутых, разговорный курс

Специальные – бизнес-уровень, IT, туристический запас, с носителем языка

Подготовка – к экзаменам, к IELTS

Курсы для детей и подростков

Прямо на главной странице онлайн-школы можно оставить заявку на бесплатный пробный урок. Это позволит оценить мастерство преподавателей – в ИнглишДом уроки проводят только квалифицированные педагоги и реальные носители языка. А при первой оплате дополнительно онлайн-школа ИнглишДом дарит до трех уроков бесплатно в качестве стимулирующего бонуса к продолжению обучения.

Что дает промокод EnglishDom

Если вы планируете сэкономить средства на оплате онлайн-курсов английского языка в EnglishDom, воспользуйтесь специальными промокодами. Подобный код – это комбинация символов, применяемая для получения скидки, бесплатной доставки или дополнительных уроков в подарок. Интернет-магазины и онлайн-школы создают промокоды для поддержания покупательского интереса, а также для наращивания потока новых клиентов.

Поскольку все промокоды ограничены по сроку действия, не стоит тратить время впустую, проверяя их на актуальность. Доверьтесь сервису-агрегатору BeriBuy – в каталоге партнера множества интернет-магазинов представлены только рабочие промокоды, которые каждый день актуализируются. К каждому коду идет описание со сроком действия, условиями активации и возможностью использовать промокод во время акции или других льготных мероприятий (например, распродажи).

Промокод активируется несложно: понадобится скопировать подходящий вам промокод на сервисе BeriBuy и перейти на сайт EnglishDom. Подобрав курсы, необходимо нажать на кнопку «Выбрать» на зеленом фоне справа нажать на надпись «Использовать промокод». После ввода промокода сумма к оплате будет уменьшена. Если код не сработал, проверьте, нет ли случайно вставленного пробела или символа – их нужно удалить и повторить попытку активации.