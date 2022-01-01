Знание английского – это свобода общения по всему миру, широкие карьерные перспективы и просто хорошее саморазвитие. Благодаря онлайн-школе Инглиш папа можно дистанционно осваивать все азы иностранного под руководством квалифицированных преподавателей.

Кратко о школе

Инглиш папа – онлайн-платформа с индивидуальными и групповыми занятиями. Каждому желающему доступен бесплатный пробный урок для оценки уровня знаний и подбора персональной программы обучения. Учить язык можно как с нуля, так и только отдельные направления (для путешествий, карьеры, подготовки к экзаменам и др.).

Отметим главные достоинства данного сервиса: