Промокод EnglishPapa | Март 2022
Школа английского языка Englishpapa – обучение международного уровня
Знание английского – это свобода общения по всему миру, широкие карьерные перспективы и просто хорошее саморазвитие. Благодаря онлайн-школе Инглиш папа можно дистанционно осваивать все азы иностранного под руководством квалифицированных преподавателей.
Кратко о школе
Инглиш папа – онлайн-платформа с индивидуальными и групповыми занятиями. Каждому желающему доступен бесплатный пробный урок для оценки уровня знаний и подбора персональной программы обучения. Учить язык можно как с нуля, так и только отдельные направления (для путешествий, карьеры, подготовки к экзаменам и др.).
Отметим главные достоинства данного сервиса:
- Более десятка наград и премий в сфере образования
- Выдача международного сертификата после обучения с уровнем по системе CEFR
- Наличие разговорного клуба
- Возможность бесплатного переноса занятий
Обучение по сниженной цене
При пакетной покупке курсов ученики школы могут получать скидки до 60%. Но увеличить выгоду еще больше возможно – просто используйте промокод Инглиш папа. Найти актуальный купон на скидку вы сможете на надежной площадке BeriBuy, партнере множества интернет-маркетов и сервисов. Указывать на сайте Englishpapa промокод нужно в специальной строке перед оплатой курсов – предварительно скопируйте купон из каталога сервиса BeriBuy.
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