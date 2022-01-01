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Промокод EnglishPapa | Март 2022

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Школа английского языка Englishpapa – обучение международного уровня

Знание английского – это свобода общения по всему миру, широкие карьерные перспективы и просто хорошее саморазвитие. Благодаря онлайн-школе Инглиш папа можно дистанционно осваивать все азы иностранного под руководством квалифицированных преподавателей.

Кратко о школе

Инглиш папа – онлайн-платформа с индивидуальными и групповыми занятиями. Каждому желающему доступен бесплатный пробный урок для оценки уровня знаний и подбора персональной программы обучения. Учить язык можно как с нуля, так и только отдельные направления (для путешествий, карьеры, подготовки к экзаменам и др.).

Отметим главные достоинства данного сервиса:

  • Более десятка наград и премий в сфере образования
  • Выдача международного сертификата после обучения с уровнем по системе CEFR
  • Наличие разговорного клуба
  • Возможность бесплатного переноса занятий

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