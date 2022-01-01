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Промокоды English Tochka | Октябрь 2022

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Промокоды English Tochka: английский для взрослых и детей

Английский язык до сих пор остается наиболее популярным и используется во многих странах. Чтобы владеть им уверенно и не переживать о маленьком словарном запасе, выбирайте ту платформу, где можно будет в удобном для вас формате изучать все нюансы и тонкости!

О компании

Онлайн-школа English Tochka основана Алексом Рубановым, вся семья которого является учителями английского, а сам Алекс учился и работал в Соединенных Штатах. По мнению основателя школы, его инженерное образование помогло выстроить отлаженную систему работы, за счет которой студенты максимально быстро достигают желаемого результата. Сегодня здесь прокачивают свои знания люди из 52 различных стран, включая Россию и СНГ.  Более 98% учеников оценивают результат обучения на высший балл, ежедневно на площадке проводится около 4 тысяч уроков и ежегодно школа выпускает 30 тысяч студентов.

Отметим главные достоинства, которыми отличается школа английского:

  • Большой выбор курсов для детей, взрослых, разговорный вариант, корпоративный
  • Регулярная телефонная практика с преподавателем
  • Короткие подходы – занятия по 15 минут несколько раз в день

Онлайн школа Инглиш Точка

На сайте школы находится удобный онлайн-калькулятор, при помощи которого можно наглядно оценить, сколько времени и какую сумму вы можете сэкономить, выбрав данную обучающую площадку вместо других конкурентов. Любой желающий может записаться на бесплатный ознакомительный урок – для этого достаточно заполнить короткую форму на сайте, указав свою цель обучения, возраст и контактные данные. На вводном занятии вы оцените все особенности учебного процесса и определитесь, насколько данная платформа вам подходит.

Чем будут интересны промокоды Инглиш Точка

Для всех любителей экономии точно пригодится возможность использовать скидочные купоны, оплачивая курсы Инглиш Точка. Найти подобные коды поможет проверенная площадка-агрегатор BeriBuy, с которой сотрудничают только надежные школы и компании. Чтобы купить обучение со скидкой, достаточно скопировать наиболее интересный код из каталога BeriBuy и указать его в заявке на сайте образовательной платформы. Поскольку такими комбинациями можно пользоваться при каждой новой оплате, сайт промокодов BeriBuy точно стоит взять на заметку!

Инглиш Точка промокод

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