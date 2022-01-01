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Промокоды ЭПЛ Якутские бриллианты | Июль 2022

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О компании

Интернет-магазин ЭПЛ Якутские бриллианты всемирно известен с 1994 года. Визиткой является бриллиант «Пылающий лед», для производства которого подходит всего 0,01 мирового сырья! Точки продаж компания открыла в десятке стран, а ассортимент удивляет невероятным богатством:

  • Кольца, серьги и подвески
  • Колье, браслеты, броши и др.
  • Драгоценные камни во всевозможных разновидностях
  • Сувенирная продукция

ЭПЛ Диамонд ювелирные украшения интернет-магазин

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