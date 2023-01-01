Промокоды ЕРЦК | Октябрь 2023
ЕРЦК: займ на карту с моментальными переводами
Микрозайм Единый Региональный Центр Кредитования может решить большинство финансовых проблем, если оформляться в проверенной компании на прозрачных условиях и по закону.
О компании
В ЕРЦК займ действует самый минимум требований: паспорт гражданина РФ, устройство с выходом в Интернет и всего 3 минуты на заполнение заявки. После получения одобрения деньги моментально поступают на счет банковской карты. Доступный лимит средств составляет 25 000 рублей, а максимальный срок выплат – 14 дней. Ставка ниже, чем у конкурентов: всего от 0,8%.
Почему ЕРЦК займ лучше конкурентов:
- Требуется только 1 документ
- Деятельность в рамках закона
- Промокоды Фин 5 на индивидуальную ставку
- Без посещения офиса
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