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Промокоды ЕРЦК | Октябрь 2023

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ЕРЦК: займ на карту с моментальными переводами

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В ЕРЦК займ действует самый минимум требований: паспорт гражданина РФ, устройство с выходом в Интернет и всего 3 минуты на заполнение заявки. После получения одобрения деньги моментально поступают на счет банковской карты. Доступный лимит средств составляет 25 000 рублей, а максимальный срок выплат – 14 дней. Ставка ниже, чем у конкурентов: всего от 0,8%.

Почему ЕРЦК займ лучше конкурентов:

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